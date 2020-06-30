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Австрия намерена ужесточать миграционные правила

30.06.2020 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австрии. Об намерении ужесточить миграционные правил заявил канцлер Себастьян Курц на фоне курдско-турецких беспорядков в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австрия намерена ужесточать миграционные правила

По его словам, Австрии надо самостоятельно решать проблему попыток Турции оказать влияние на проживающих у нее граждан турецкого происхождения. Политик отметил, что на примере Франции видно, к чему может привести неработающая политика интеграции на фоне массовой миграции.

Люди в материале: Себастьан Курц

 
 
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Новости Австрии. Об намерении ужесточить миграционные правил заявил канцлер Себастьян Курц на фоне курдско-турецких беспорядков в Вене, сообщили в программе...
 
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