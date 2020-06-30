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На главной тусовочной улице Минска пойдет антикризисный фестиваль с фудкортом, стендапом и рейвом
Источник материала: Tut.by
Фестиваль
Создать антикризисный фестиваль «Дай пять» организаторов побудила пандемия: многие белорусы в условиях кризиса испытывают нехватку финансов, но при этом многие уже успели соскучиться по интересным музыкальным мероприятиям с вкусной едой.
— «Пять» — это не просто цифра или знак поддержки, это также стоимость входа, любого блюда, товара и услуги на нашем фестивале. «Дай пять» — и бери, что понравится, — описывают концепцию организаторы.
На фестивале будут размещены 20 точек фудкорта с необычными блюдами и зона с крафтовыми напитками. Здесь же будут продавать креативные изделия от мастеров современного и народного творчества. Стоимость всего — не выше 5 рублей.
Также для гостей будут работать StandUp-площадка, где выступят известные белорусские комики, зона отдыха для взрослых и детей, музыкальная зона с артистами и диджеями. А в ночь с 1 на 2 августа специально для тех, кто готов вливаться в яркие ночные вечеринки, здесь пройдет музыкальный рейв.
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Фестиваль «Дай пять» пройдет с 1 по 2 августа по адресу Октябрьская, 19. Организаторы называют его антикризисным, потому что вход, любое блюдо, товар и услуга в рамках...
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