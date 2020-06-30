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Boeing 737 MAX: начались тестовые полеты лайнеров после запрета их использования

30.06.2020 11:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Boeing 737 MAX: начались тестовые полеты лайнеров после запрета их использования

В США начали тестовые полёты Boeing 737 MAX. Задача – оценить изменения в систему автоматического контроля, к которой ранее были вопросы. 

Полёты будут длиться три дня в Сиэтле, именно там расположены основные мощности Boeing. Испытания проведут лётчики и инженеры. Более года назад полёты этих пассажирских лайнеров были запрещены после двух авиакатастроф. 

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В США начали тестовые полёты Boeing 737 MAX. Задача – оценить изменения в систему автоматического контроля, к которой ранее были вопросы.  Полёты будут длиться три дня в...
 
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