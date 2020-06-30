|
Академик НАН: потеря стабильности влечёт за собой не только материальные убытки во всех сферах, но и воздействует на настроение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почему стабильность важна для здоровья и каких успехов добилась белорусская медицина за 20 лет в комментарии
Александр Мрочек, академик НАН Беларуси:
За последние 20 лет наша медицина добилась огромных успехов. Для нас, скажем, давно не являются чем-то новым операции по пересадке сердца, мы работаем в направлении создания искусственных органов, устанавливаем сложные устройства, которые способны помочь работе органов и систем, помогаем продлевать человеческую жизнь. Я считаю, что сохранить то, что мы сейчас имеем, невероятно важно, чтобы продолжать прогресс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Академик НАН: потеря стабильности влечёт за собой не только материальные убытки во всех сферах, но и воздействует на настроение
Новости Беларуси. Почему стабильность важна для здоровья и каких успехов добилась белорусская медицина за 20 лет в комментарии sb.by рассказал академик НАН Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)