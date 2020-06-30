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Академик НАН: потеря стабильности влечёт за собой не только материальные убытки во всех сферах, но и воздействует на настроение

30.06.2020 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему стабильность важна для здоровья и каких успехов добилась белорусская медицина за 20 лет в комментарии sb.by рассказал академик НАН Беларуси Александр Мрочек.

Академик НАН: потеря стабильности влечёт за собой не только материальные убытки во всех сферах, но и воздействует на настроение

Александр Мрочек, академик НАН Беларуси:
Наша главная задача как врачей – сохранять здоровье людей. Когда государство работает устойчиво, надежно, получая постоянный доход от всех ветвей промышленности, то и медицина, а значит, и здоровье наших граждан, находится на хорошем уровне. Утрата же стабильности не только неизбежно влечет за собой материальные убытки во всех сферах, но, к сожалению, и воздействует на настроение людей. Волнение, стрессы всегда пагубно влияют на хронические заболевания системы кровообращения и даже приводят к росту рака.  

За последние 20 лет наша медицина добилась огромных успехов. Для нас, скажем, давно не являются чем-то новым операции по пересадке сердца, мы работаем в направлении создания искусственных органов, устанавливаем сложные устройства, которые способны помочь работе органов и систем, помогаем продлевать человеческую жизнь. Я считаю, что сохранить то, что мы сейчас имеем, невероятно важно, чтобы продолжать прогресс.   

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Новости Беларуси. Почему стабильность важна для здоровья и каких успехов добилась белорусская медицина за 20 лет в комментарии sb.by рассказал академик НАН Беларуси...
 
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