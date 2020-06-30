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«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой?

30.06.2020 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мечты сбываются, только в них надо очень сильно верить. О чем же мечтает сын белорусской спортсменки Анастасии Мирончик-Ивановой и что он загадал на свое 6-летие?  

«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой?

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
Мы тебя поздравляем, сынок! Ты знаешь, 6 лет – это возраст «Я сам». Теперь ты должен загадать самое сокровенное желание свое.  

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«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой?

А ты с нами желанием поделишься?  

«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой?

Я хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх.  

Люди в материале: Анастасия Мирончик-Иванова, Сергей Иванов, Глеб Иванов

 
 
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Новости Беларуси. Мечты сбываются, только в них надо очень сильно верить. О чем же мечтает сын белорусской спортсменки Анастасии Мирончик-Ивановой и что он загадал...
 
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