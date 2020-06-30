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«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мечты сбываются, только в них надо очень сильно верить. О чем же мечтает сын белорусской спортсменки Анастасии Мирончик-Ивановой и что он загадал на свое 6-летие?
Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
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«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой?
Новости Беларуси. Мечты сбываются, только в них надо очень сильно верить. О чем же мечтает сын белорусской спортсменки Анастасии Мирончик-Ивановой и что он загадал...
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