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Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

30.06.2020 12:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в 2019 году. Атлетка специализируется в прыжках в длину. Тогда в Великобритании белоруска взяла серебро.  

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

Первая тренировка под открытым небом, техническая база позади, теперь пора в прыжковый сектор.

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

Сегодня, чтобы претендовать на олимпийский пьедестал, необходимо прыгать за 7 м. Вся семья спортсменки идет к заветной цели.

Они пример для подражания – всегда вместе: Анастасия, ее тренер – муж Сергей Иванов и их шестилетний сын Глеб Иванов, растущий на стадионах.   

«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой?

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:
Сильно люблю!
Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
Я горжусь, что в нашей стране поддерживают, уделяют очень много внимания спорту. Нашу Беларусь узнают. Узнают не только за счет спорта – за счет нашей культуры, за счет нашего народа.  

Люди в материале: Анастасия Мирончик-Иванова, Сергей Иванов

 
 
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Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в 2019 году. Атлетка специализируется в...
 
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«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой?
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