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Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в 2019 году. Атлетка специализируется в прыжках в длину. Тогда в Великобритании белоруска взяла серебро.
Первая тренировка под открытым небом, техническая база позади, теперь пора в прыжковый сектор.
Сегодня, чтобы претендовать на олимпийский пьедестал, необходимо прыгать за 7 м. Вся семья спортсменки идет к заветной цели.
Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:
Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
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Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой
Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в 2019 году. Атлетка специализируется в...
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