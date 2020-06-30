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Почему одних кофе бодрит, а других усыпляет

30.06.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главное действующее вещество кофе — кофеин — славится своим разноплановым влиянием на организм, пишет «АиФ».


Фото: Joshua Ness, unsplash.com

В больших дозах он вызывает тревогу и нервозность, расстройство пищеварения, усугубляет рефлюксную болезнь и вызывает привыкание. Принято считать, что разовая доза кофеина не должна превышать 100 мг, а суточная — 300 мг (в одной кружке содержится в среднем 95 мг, больше всего — в эспрессо, 150 мг).

Действие кофеина на организм, как выяснилось, индивидуально.

«За чувствительность к кофе отвечают аденозиновые рецепторы, — рассказывает кандидат биологических наук Игорь Смолин. — Аденозин — вещество, которое вырабатывается организмом и подавляет процессы возбуждения. Кофеин по структуре похож на аденозин, поэтому при поступлении его в организм аденозиновые рецепторы блокируются, и после приема кофе чувство усталости ослабевает и возникает приток сил.

При этом есть довольно немногочисленная группа людей, у которых кофеин, напротив, стимулирует аденозиновые рецепторы, поэтому на фоне употребления кофе у них возникают слабость и сонливость. Такие люди могут пить кофе даже поздно вечером без риска провести ночь без сна».

Воздействие кофе на организм зависит и от работы печени, которая перерабатывает все, что поступает в организм. Если у человека есть заболевания печени, кофеин хуже отфильтровывается, и в организм поступает большее его количество. По мозгу в таком случае кофеин бьет сильнее. Если печень здорова и работает как надо, эффект от кофеина будет не такой заметный и ощутимый.

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Главное действующее вещество кофе - кофеин - славится своим разноплановым влиянием на организм, пишет «АиФ».
 
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