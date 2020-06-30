ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Госдолг Беларуси почти достиг 50 миллиардов рублей

30.06.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: yakutia24.ru

С начала года государственный долг Беларуси вырос на 11,4 процента. При этом внешний долг сократился, а внутренний - увеличился.

На 1 июня государственный долг составил 49,9 млрд рублей и вырос по сравнению с началом 2020 года на 5,1 млрд рублей, или на 11,4%, сообщает Министерство финансов.

При этом внешний госдолг сократился на 0,3 млрд рублей (на 2%) и составил 16,8 млрд долларов.

В январе - мае 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 449,3 млн долларов.  Погашение внешнего государственного долга в этот период составило 643,6 млн долларов.  Основным кредитором Беларуси оставалась Россия. Далее идут Китай и США.

Внутренний госдолг составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 7,6%.

В январе - мае размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 208,9 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 307,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года государственный долг Беларуси вырос на 11,4 процента. При этом внешний долг сократился, а внутренний - увеличился.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске Fiat сбил на переходе 9-летнего мальчика на роликах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика