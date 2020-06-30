Госдолг Беларуси почти достиг 50 миллиардов рублей

Источник материала: Ежедневник

фото: yakutia24.ru

С начала года государственный долг Беларуси вырос на 11,4 процента. При этом внешний долг сократился, а внутренний - увеличился.

На 1 июня государственный долг составил 49,9 млрд рублей и вырос по сравнению с началом 2020 года на 5,1 млрд рублей, или на 11,4%, сообщает Министерство финансов.



При этом внешний госдолг сократился на 0,3 млрд рублей (на 2%) и составил 16,8 млрд долларов.

В январе - мае 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 449,3 млн долларов. Погашение внешнего государственного долга в этот период составило 643,6 млн долларов. Основным кредитором Беларуси оставалась Россия. Далее идут Китай и США.

Внутренний госдолг составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 7,6%.



В январе - мае размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 208,9 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 307,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.