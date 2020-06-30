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Госдолг Беларуси почти достиг 50 миллиардов рублей
30.06.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yakutia24.ru
С начала года государственный долг Беларуси вырос на 11,4 процента. При этом внешний долг сократился, а внутренний - увеличился.
На 1 июня государственный долг составил 49,9 млрд рублей и вырос по сравнению с началом 2020 года на 5,1 млрд рублей, или на 11,4%, сообщает Министерство финансов.
В январе - мае 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 449,3 млн долларов. Погашение внешнего государственного долга в этот период составило 643,6 млн долларов. Основным кредитором Беларуси оставалась Россия. Далее идут Китай и США.
Внутренний госдолг составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 7,6%.
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С начала года государственный долг Беларуси вырос на 11,4 процента. При этом внешний долг сократился, а внутренний - увеличился.
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