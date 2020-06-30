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Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса

30.06.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: shocked.ru

Медик рассказала о признаках, по которым можно предположить, что течение болезни пойдет по тяжелому пути.

Завкафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова рассказала, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее женщин. Известно также, что хуже переносят заболевание люди, страдающие лишним весом, а также пожилые, пишет lenta.ru.

Но есть и еще одно неожиданное наблюдение. Так называемые «брутальные мужчины» - с классическим мужским типом облысения, большим количеством растительности на лице – болеют тяжелее остальных представителей сильного пола.  

 
 
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Медик рассказала о признаках, по которым можно предположить, что течение болезни пойдет по тяжелому пути.
 
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