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Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса
30.06.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: shocked.ru
Медик рассказала о признаках, по которым можно предположить, что течение болезни пойдет по тяжелому пути.
Завкафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова рассказала, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее женщин. Известно также, что хуже переносят заболевание люди, страдающие лишним весом, а также пожилые, пишет
Но есть и еще одно неожиданное наблюдение. Так называемые «брутальные мужчины» - с классическим мужским типом облысения, большим количеством растительности на лице – болеют тяжелее остальных представителей сильного пола.
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Медик рассказала о признаках, по которым можно предположить, что течение болезни пойдет по тяжелому пути.
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