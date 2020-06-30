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В итальянском Мондрагоне произошли столкновения протестующих с полицией

30.06.2020 11:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В итальянском Мондрагоне произошли столкновения протестующих с полицией

В итальянском городе Мондрагоне произошли столкновения протестующих с полицией.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить своё несогласие с позицией лидера правой итальянской партии Маттео Сальвини, который должен был выступить с речью перед своими сторонниками. Протестующие попытались ему помешать. Полиция использовала дубинки, что привело к многочисленным травмам. В связи с суматохой Сальвини пришлось сократить своё выступление до двух минут. 

Фото: https://versiya.info/ 

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В итальянском городе Мондрагоне произошли столкновения протестующих с полицией. Люди вышли на улицы, чтобы выразить своё несогласие с позицией лидера правой...
 
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