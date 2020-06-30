В итальянском Мондрагоне произошли столкновения протестующих с полицией

Источник материала: ОНТ

В итальянском городе Мондрагоне произошли столкновения протестующих с полицией.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить своё несогласие с позицией лидера правой итальянской партии Маттео Сальвини, который должен был выступить с речью перед своими сторонниками. Протестующие попытались ему помешать. Полиция использовала дубинки, что привело к многочисленным травмам. В связи с суматохой Сальвини пришлось сократить своё выступление до двух минут.

Фото: https://versiya.info/

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