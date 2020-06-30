Как выглядеть стильно каждый день при любом бюджете: 10 правил, о которых вы не знали

Источник материала: ОНТ

Самая частая проблема, которая мешает нам выглядеть стильно - это попытки собираться как можно быстрее, а также незнание, что надеть.

Как собираться легко, быстро, но при этом выглядеть стильно, читайте в нашем материале.

1. Продумывайте заранее, что надеть утром. Несмотря на то, что вечером у вас может быть уйма дел, всё же посвятите хотя бы 5 минут времени продумыванию образа на завтра. Это сэкономит ваше время на сборы. К тому же вы сможете заранее продумать причёску, макияж, а также какими украшениями можно дополнить образ.





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2. Проверяйте прогноз погоды. Если вы надумали надеть белые брюки и светлые босоножки, то прогноз погоды поможет вам избежать катастрофы.





фото: smcorridornews.com

3. Избавляйтесь от случайных вещей. Отучайте себя от привычки сметать всё с полок магазина. Приобретайте базовые вещи, которые будут составлять основу вашего образа. К тому же у вас будут в запасе несколько базовых вариаций с вещами.





фото: shafa.ua

4. Поддерживайте нейтральную цветовую гамму в вашем гардеробе. Данный лайфхак поможет сэкономить драгоценное время с утра. Поэтому подумайте, перед тем как покупать ту или иную вещь, с чем она будет сочетаться.

5. Не забывайте про обувь. Не забудьте продумать не только одежду, которую вы наденете завтра. Вспомните, имеется ли в вашем модном арсенале обувь, которая подойдёт к вашему образу.





фото: piniolo.ru

6. Отпаривайте или проглаживайте вещи перед тем, как поместить их в шкаф. Приведи вещь в порядок прежде чем повесить её в шкаф. Таким образом, у вас получится избежать неприятностей, в виде мятого подола платья или неаккуратных складок. Кстати, именно мятость придаёт образу неопрятность.





фото: gladilnoe.ru

7. Если вы не любите гладить одежду, то выбирайте вещи, которые не мнутся. Нелюбителем гладить и отпаривать вещи не стоит приобретать одежду, которая требует ухода. Всё очень просто.





8. Не вешайте в шкаф грязную одежду. Скорее всего вы забудете о каком-то пятне на платье и вспомните о нём в самый неподходящий момент.





фото: zamora24horas.com

9. Учитывайте сезон. Постарайтесь убирать тёплые вещи летом и летние вещи зимой в отдельный шкаф. Таким образом, вам будет легче выбирать образ на день.





фото: roomble.com

10. Делайте макияж и укладку перед тем, как одеваться. Дело в том, что если вы уложите волосы и сделаете макияж, то вы сможете оценить свой образ целиком.





фото: marieclaire.ru

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