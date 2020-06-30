Тела мужчины и ребёнка с признаками падения с высоты обнаружены на ул. Репина в Минске

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Тела мужчины и ребёнка с признаками падения с высоты обнаружены на ул. Репина в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В Минске около жилого дома по ул. Репина обнаружены тела мужчины и ребёнка с признаками падения с высоты, сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram-канале.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
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В Минске около жилого дома по ул. Репина обнаружены тела мужчины и ребёнка с признаками падения с высоты, сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram-канале. На...
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