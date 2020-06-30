Домик окнами в сад… зарос? Контрасты агрогородка Огаревичи

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Уютный частный домик, свежие овощи с грядки, благоухающие цветы, ухоженный дворик, свежий-свежий воздух… Идеально, не правда ли? Даже самые ярые приверженцы жизни в квартире все равно не откажутся от такой красоты хотя бы на денек-другой. Только вот эти блага даются не просто, а упорным, неустанным трудом. Почему же одни способны сотворить из своего двора настоящую сказку, а другие не находят времени элементарно обкосить домовладение?

Ответ, в принципе, на поверхности…

Сказать, что в сельсоветах теме благоустройства уделяется мало внимания, нельзя. Только на страницах нашей газеты просьбы председателей сельисполкомов следить за своей территорией публиковались за этот год неоднократно. Но на некоторых не действуют никакие призывы. В этом мы убедились, проведя небольшой рейд по агрогородку Огаревичи вместе с главой местного сельисполкома Ольгой Бобко.

К слову, недавно этот сельсовет оказался в числе лучших в области по решению вопросов жизнеобеспечения населения. В качестве награды – денежная премия в размере трехсот базовых величин. По словам Ольги Иосифовны, деньги уйдут на благоустройство. Но ведь сколько денег не трать, без сознательности каждого жителя деревни сделать улицы населенного пункта идеально красивыми и эстетичными не удастся.

– В составе сельсовета десять населенных пунктов, в нашем распоряжении лишь пару газонокосилок. Поэтому обкосить, что нужно, только своими силами при всем желании не выйдет, – говорит председатель сельисполкома.

Оно и понятно, ведь практически у каждого заросшего домовладения есть хозяин. Кто-то живет непосредственно в нем, а кто-то в другой деревне или городе. Только вот это не отменяет обязанности ухаживать за тем, чем владеешь.

Индию называют страной контрастов из-за того, что яркие краски граничат с серостью (если говорить в общем). Так вот стоит проехаться по улицам, наверное, любой деревни, и ты увидишь там маленькую Индию: красивые дома, ухоженные дворы, аккуратненькие туи возле забора резко сменяются заросшим участком, где за высокой травой едва видна верхняя часть дома. Тут соседствуют трудолюбие и лень, желание творить вокруг себя красоту и ничего не делать, кроме похода в магазин за очередной порцией спиртного.

Ладно, эстетика, тут ведь еще и вопрос безопасности немаловажен. Да и никто не говорит о необходимости делать что-то сверхъестественное на участке, просто обкосить метровые заросли…

Вот, например, дом, утопающий в цветах – ярко-розовых пионах, алых благоухающих розах. Чисто, уютно, ухоженно, одно удовольствие смотреть. А чуть поодаль – совсем не райские кущи. «Здесь живет пьющий человек, регулярно «дежурящий» около магазина», – комментирует Ольга Иосифовна.

В качестве хорошего примера председатель привела домовладения улицы Молодежной.

– Это наша самая молодая и, пожалуй, самая привлекательная улица.

И действительно, здесь преимущественно дома и территории, на которые приятно смотреть: есть чему удивиться и восхититься. Кажется, в вопросе обустройства участка продумана каждая деталь, все сделано с душой и огромным желанием жить в красоте. Во дворе одного из домов виднеются впечатляющие деревянные строения – беседка, мельница. «Там есть даже домик для собаки», – о том, что это еще не все, говорит Ольга Иосифовна. Идиллию практически примерной улицы нарушили лишь пару домов.

Движемся по Пролетарской. Здесь внимание привлекает яркая детская площадка. Появилась она совсем недавно и сделана силами родителей маленьких жителей этой улицы. Вот еще один пример, что все возможно (даже детскую площадку своими руками соорудить), стоит только захотеть.





Вообще идти по огаревичским улицам приятно: столько роз – не налюбоваться. Их очень много. Наши с Ольгой Иосифовной радостные размышления по этому поводу омрачили очередные заросли. «У этого дома три наследника, но все равно каждый раз приходится просить его обкосить», – сетует глава сельисполкома. А хозяева одного из домовладений удивили еще больше тех, кто тотально запустил свой участок: трава около дома выкошена, но зачем-то была оставлена небольшая полоска около дороги. Что это? Какой-то принцип, банальная лень или задумка автора? Ольга Бобко такого подхода также не понимает.

– Конечно, мне хочется, чтобы люди шли навстречу друг другу и в вопросах благоустройства. А не чтобы не было: обкошу только свою территорию и ни на сантиметр больше. Ведь если объединиться, то можно сделать наши Огаревичи настоящим примером – обустроенным, аккуратным, чистым и уютным домом.

Текст и фото Виктории ПРИКОТЫ.

Примеры дворов настоящих хозяев





















А вот и антипримеры…

















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