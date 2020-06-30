Депутаты приняли «смягченный» Административный кодекс в первом чтении

Источник материала: Ежедневник

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Ответственность снижена в 230 составах. При этом жесткие меры вплоть до ареста сохраняются за правонарушения, связанные с хулиганством, хищениями, насильственными действиями и массовыми беспорядками.

30 июня нижняя палат парламента приняла в первом чтении новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. В 230 составах ответственность смягчена. В целом документы обновлены более чем на 40%, передает tut.by .

"Ставка будет сделана на предупреждения, устные замечания — при их применении лицо не будет считаться привлеченным к административной ответственности. То есть ключевая особенность профилактических мер воздействия — отсутствие правовых последствий привлечения к административной ответственности", — рассказал представлявший документы депутатам директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Новый КоАП делит правонарушения на три категории. К административным проступкам отнесено 197 составов. Наказание по ним для физлиц назначается в виде штрафа до 10 базовых для физлиц. Вторая категория – административные правонарушения. Это 503 состава с предусмотренными наказаниями в виде штрафа, конфискации и депортации. Третью категорию составляют крупные административные правонарушения. К ним отнесены 50 составов. При повторных нарушениях здесь возможна уголовная ответственность.

Значительно расширено число составов, по которым может быть применено предупреждение. Если сегодня их 236 из 896, то по новому Кодексу — 680 из 750.

Документ предполагает усиление вдвое ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде (более 0,8 промилле). Штраф составит 5400 рублей с лишением прав на 5 лет (было — 3 года).

Формальные, устаревшие и неэффективные составы из КоАП исключены. К примеру, больше нет штрафа за безбилетный провоз ручной клади.

В случае добровольного возмещения причиненного вреда, исполнение возложенных на лицо обязанностей, за неисполнение которых накладывается административное взыскание, штраф может быть снижен вдвое.

Кроме того, уменьшен нижний предел штрафов либо вовсе исключен. Впервые в КоАП предусмотрена возможность назначать штраф меньше нижнего предела санкций.

В проекте ПИКоАП также предусматривается возможность ускоренного ведения административного процесса. «Так, в ней регулируется применение профилактических мер воздействия, упрощенный порядок разбирательства на месте при признании человеком вины и т.д.", - цитирует Ипатова Белта .

Изменены также подходы к срокам, в течение которых гражданин считается подвергнутым административному взысканию. Сегодня человек считается не подвергавшимся административному взысканию по истечении одного года после исполнения взыскания. "Клеймо нарушителя закрепляется за ним на длительный период за любое административное правонарушение. В проекте КоАП заложен дифференцированный подход. Лицо, совершившее административный проступок, не будет считаться подвергавшимся взысканию со дня его исполнения, к примеру уплаты штрафа", - сказал Вадим Ипатов.

Для значительных административных правонарушений установлен срок в шесть месяцев. Годичный сохраняется для лиц, которые совершили грубое административное правонарушение.

Принять Кодексы планируется до конца года. В этом случае они вступят в силу в 2021 году.