ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лобовое столкновение двух такси в Минске попало на видео: один из водителей был пьян

30.06.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром 30 июня в Минске столкнулись два такси, пострадали оба водителя, сообщили в столичной ГАИ.

По предварительной информации, водитель Nissan двигался по улице Солтыса со стороны улицы Алтайской в направлении улицы Ваупшасова. На перекрестке в районе дома № 44 он выехал на встречку и врезался в Toyota, водитель которой остановился для поворота налево.

В результате ДТП травмы получили оба водителя. Также выяснилось, что водитель Nissan был пьян — 1,97 промилле алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Депутаты приняли «смягченный» Административный кодекс в первом чтении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика