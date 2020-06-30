Лобовое столкновение двух такси в Минске попало на видео: один из водителей был пьян

Источник материала: Tut.by

Утром 30 июня в Минске столкнулись два такси, пострадали оба водителя, сообщили в столичной ГАИ.

По предварительной информации, водитель Nissan двигался по улице Солтыса со стороны улицы Алтайской в направлении улицы Ваупшасова. На перекрестке в районе дома № 44 он выехал на встречку и врезался в Toyota, водитель которой остановился для поворота налево.

В результате ДТП травмы получили оба водителя. Также выяснилось, что водитель Nissan был пьян — 1,97 промилле алкоголя.