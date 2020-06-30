|
Лобовое столкновение двух такси в Минске попало на видео: один из водителей был пьян
Источник материала: Tut.by
Утром 30 июня в Минске столкнулись два такси, пострадали оба водителя,
По предварительной информации, водитель Nissan двигался по улице Солтыса со стороны улицы Алтайской в направлении улицы Ваупшасова. На перекрестке в районе дома № 44 он выехал на встречку и врезался в Toyota, водитель которой остановился для поворота налево.
В результате ДТП травмы получили оба водителя. Также выяснилось, что водитель Nissan был пьян — 1,97 промилле алкоголя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пострадали оба водителя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)