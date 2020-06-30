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Чудеса советских планировок: «двушка» в минской сталинке с окном в коридоре

30.06.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дом на проспекте Независимости, 43, — легендарный. В послевоенные годы тут жила творческая и научная интеллигенция: известные ученые, врачи, писатели, переводчики, музыканты, артисты, архитекторы. Сегодня это памятник архитектуры, сохранивший черты конструктивизма. Изнутри объект не менее интересен — здесь можно встретить квартиры с нестандартными планировочными решениями, типа полноценного окна в ванной комнате или даже в коридоре.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На вторичном рынке недвижимости в продаже появилась двухкомнатная квартира из этой сталинки, планировка которой заслуживает внимания. Квартира, видимо, торцевая, что позволяло не только в одной из жилых комнат спроектировать дополнительное окно, но и в коридоре, площадью 5,6 квадратного метра. Такие планировки в Минске единичны. Вот как выглядит эта квартира:


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Тот самый коридор с окном. Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Площадь квартиры — 62 квадратных метра, продается за 124,9 тысячи долларов в эквиваленте.

 
Теги: Минск
 
 
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Дом на проспекте Независимости, 43, - легендарный. В послевоенные годы здесь жила творческая и научная интеллигенция: известные ученые, врачи, писатели, переводчики,...
 
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