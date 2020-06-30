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Чудеса советских планировок: «двушка» в минской сталинке с окном в коридоре
Источник материала: Tut.by
Дом на проспекте Независимости, 43, —
На вторичном рынке недвижимости в продаже появилась двухкомнатная квартира из этой сталинки, планировка которой заслуживает внимания. Квартира, видимо, торцевая, что позволяло не только в одной из жилых комнат спроектировать дополнительное окно, но и в коридоре, площадью 5,6 квадратного метра. Такие планировки в Минске единичны. Вот как выглядит эта квартира:
Площадь квартиры — 62 квадратных метра, продается за 124,9 тысячи долларов в эквиваленте.
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Дом на проспекте Независимости, 43, - легендарный. В послевоенные годы здесь жила творческая и научная интеллигенция: известные ученые, врачи, писатели, переводчики,...
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