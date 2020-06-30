ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

7-9 июля в режиме online пройдет деловая программа фестиваля рекламы Белый Квадрат

30.06.2020 13:06 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

​7-9 июля в режиме online пройдет деловая программа фестиваля рекламы «Белый Квадрат»

В течение трех дней – 7, 8 и 9 июля – на онлайн-площадках фестиваля встретятся представители креативной индустрии из 30 стран мира, в том числе России, стран СНГ, Европы, Америки, Азии и других.

У участников деловой программы будет возможность узнать актуальные тренды в сфере маркетинга, рекламы и брендинга, которые отражают изменившиеся рыночные условия, а также инновационные инсайты и креативные идеи по сохранению и развитию бизнеса. В программе пройдет более 80 мастер-классов, а также дискуссионные панели от таких хедлайнеров, как Edson Athayde, FCB Lisboa, Португалия; Tijmen Mulder, Robot Kittens, Нидерланды; Francesc Moreto, Interbrand Madrid, Испания; LasseKlein, Deepblue Networks, Германия; Bo Hellberg, Independent Creative Director, Великобритания; Julia Dovlatova, Geometry Prague, Чехия; Folker Wrage, Leavingstone, Грузия / Швейцария; Андрей Длигач, Advanter Group, Украина; Dorottya Toth, DDB Budapest, Венгрия,Fabio Paracchini, The Embassy, Италия; Владислав Деревянных, Восход, Россия и многих других.

К участию в деловой программе фестиваля приглашаются владельцы бизнеса, топ-менеджеры и директора по маркетингу, а также все, кто заинтересован в развитии своих компетенций в сфере коммуникаций. Условия участия и РЕГИСТРАЦИЯ доступны онлайн на официальном сайте adfest.by.

Деловая программа XII Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат»

Кульминацией программы станет Церемония награждения победителей XII Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», которая пройдет 9 июляв формате оффлайн open-air party. Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись во всех странах-участницах фестиваля.

В этом году фестивале приняло участие 937 конкурсных работ в категориях CREATIVITY, BRANDING, CREATIVE EFFECTIVENESS, MARKETING, MEDIA, DIGITAL и CHANGE FOR GOOD. В рамках фестиваля также проходит конкурс для молодых креаторов от бренда-партнера VELO. Объявлены финалисты конкурса, которые смогут представить свои идеи международному жюри в формате открытой защиты. Трансляцию финала конкурса молодых креаторов вы сможете увидеть 8 июля во время деловой программы фестиваля «Белый Квадрат».

Условия участия и РЕГИСТРАЦИЯ доступны онлайн на официальном сайте adfest.by.

*партнерский материал

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Чудеса советских планировок: «двушка» в минской сталинке с окном в коридоре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика