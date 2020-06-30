Источник материала: Myfin

​7-9 июля в режиме online пройдет деловая программа фестиваля рекламы «Белый Квадрат»

В течение трех дней – 7, 8 и 9 июля – на онлайн-площадках фестиваля встретятся представители креативной индустрии из 30 стран мира, в том числе России, стран СНГ, Европы, Америки, Азии и других.



У участников деловой программы будет возможность узнать актуальные тренды в сфере маркетинга, рекламы и брендинга, которые отражают изменившиеся рыночные условия, а также инновационные инсайты и креативные идеи по сохранению и развитию бизнеса. В программе пройдет более 80 мастер-классов, а также дискуссионные панели от таких хедлайнеров, как Edson Athayde, FCB Lisboa, Португалия; Tijmen Mulder, Robot Kittens, Нидерланды; Francesc Moreto, Interbrand Madrid, Испания; LasseKlein, Deepblue Networks, Германия; Bo Hellberg, Independent Creative Director, Великобритания; Julia Dovlatova, Geometry Prague, Чехия; Folker Wrage, Leavingstone, Грузия / Швейцария; Андрей Длигач, Advanter Group, Украина; Dorottya Toth, DDB Budapest, Венгрия,Fabio Paracchini, The Embassy, Италия; Владислав Деревянных, Восход, Россия и многих других.

К участию в деловой программе фестиваля приглашаются владельцы бизнеса, топ-менеджеры и директора по маркетингу, а также все, кто заинтересован в развитии своих компетенций в сфере коммуникаций. Условия участия и РЕГИСТРАЦИЯ доступны онлайн на официальном сайте adfest.by .

Деловая программа XII Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат»

Кульминацией программы станет Церемония награждения победителей XII Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», которая пройдет 9 июляв формате оффлайн open-air party. Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись во всех странах-участницах фестиваля.

В этом году фестивале приняло участие 937 конкурсных работ в категориях CREATIVITY, BRANDING, CREATIVE EFFECTIVENESS, MARKETING, MEDIA, DIGITAL и CHANGE FOR GOOD. В рамках фестиваля также проходит конкурс для молодых креаторов от бренда-партнера VELO. Объявлены финалисты конкурса, которые смогут представить свои идеи международному жюри в формате открытой защиты. Трансляцию финала конкурса молодых креаторов вы сможете увидеть 8 июля во время деловой программы фестиваля «Белый Квадрат».

Условия участия и РЕГИСТРАЦИЯ доступны онлайн на официальном сайте adfest.by.