Андрейченко: под видом предвыборных мероприятий в Беларуси устраиваются откровенные провокации

Источник материала: Вороновская газета





Под видом предвыборных мероприятий в Беларуси устраиваются откровенные провокации. Об этом сегодня на закрытии второй сессии Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер выразил обеспокоенность по поводу того, что «под видом предвыборных мероприятий устраиваются откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идет массированная информационная атака на руководство страны, сторонников действующей власти». «Это, конечно, недопустимо», — подчеркнул он.

Любые выборы сопровождаются повышенной социальной активностью и политизацией общественной жизни. «К сожалению, в Беларуси определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию. Нынешние выборы не исключение. Мы видим попытки, поддерживаемые извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностях», — констатировал председатель Палаты представителей.

«Задача парламентариев — приложить максимум усилий, чтобы выборы прошли честно, открыто, в спокойной, безопасной обстановке и в строгом соответствии с национальным законодательством», — отметил спикер.

Депутатам, по его словам, нужно активнее работать с гражданским обществом, выслушивать все мнения и терпеливо, без эмоций объяснять, что стоит за безответственными популистскими заявлениями и что на самом деле надо делать для обеспечения суверенитета страны, социальной стабильности и здоровья граждан.

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