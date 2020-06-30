В Минске у жилого дома нашли тела мужчины и ребёнка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске нашли тела мужчины и ребенка с признаками падения с высоты.

По информации Следственного комитета, возле жилого дома по улице Репина обнаружены тела мужчины и ребенка с признаками падения с высоты.

На место выбыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Фото: СК

Работу на месте координирует начальник УСК по г. Минску Сергей Паско. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория.