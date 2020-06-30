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В Минске у жилого дома нашли тела мужчины и ребёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске нашли тела мужчины и ребенка с признаками падения с высоты.
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Работу на месте координирует начальник УСК по г. Минску Сергей Паско. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория.
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Новости Беларуси. В Минске нашли тела мужчины и ребенка с признаками падения с высоты. По информации Следственного комитета, возле жилого дома по улице Репина...
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