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В Минске у жилого дома нашли тела мужчины и ребёнка

30.06.2020 12:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске нашли тела мужчины и ребенка с признаками падения с высоты.    

По информации Следственного комитета, возле жилого дома по улице Репина обнаружены тела мужчины и ребенка с признаками падения с высоты.    

На место выбыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.    

В Минске у жилого дома нашли тела мужчины и ребёнка
Фото: СК

Работу на месте координирует начальник УСК по г. Минску Сергей Паско. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория.      

Люди в материале: Сергей Паско

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске нашли тела мужчины и ребенка с признаками падения с высоты.     По информации Следственного комитета, возле жилого дома по улице Репина...
 
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