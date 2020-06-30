Источник материала: ОНТ

Федерация футбола составила рейтинг лучших голов 15-го тура чемпионата Беларуси.

Среди них – результативный удар нападающего минского «Динамо» Евгения Шикавки в матче против БАТЭ, дальние эффектные выстрелы полузащитника «Руха» Владислава Васильева, форварда «Ислочи» Александра Макася, а также Александра Джигеро из «Смолевичей». В рейтинг вошёл и гол лидера атак «Энергетика-БГУ» Джасурбека Яхшибоева в разгромном поединке его команды с мозырской «Славией». В том матче форвард забил два мяча и отдал две голевые передачи. Результативность нападающего отметили в белорусской федерации футбола, которая признала Яхшибоева лучшим игроком 15-го тура.

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