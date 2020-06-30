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Любовь Черкашина об Анастасии Мирончик-Ивановой: «Она вдохновляет, заставляет и мотивирует»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в 2019 году.
Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:
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Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в 2019 году. Об этой белорусской спортсменке...
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