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Любовь Черкашина об Анастасии Мирончик-Ивановой: «Она вдохновляет, заставляет и мотивирует»

30.06.2020 13:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в 2019 году.  

Об этой белорусской спортсменке рассказала Любовь Черкашина.  

Любовь Черкашина об Анастасии Мирончик-Ивановой: «Она вдохновляет, заставляет и мотивирует»

Любовь Черкашина об Анастасии Мирончик-Ивановой: «Она вдохновляет, заставляет и мотивирует»

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:
Есть в этом какая-то уникальность: когда и так сильный человек становится еще сильнее. Мы, наверное, прекрасно это видим на примере Насти. Она это доказывает каждый раз. Она вдохновляет, заставляет и мотивирует. С какой силой, с каким желанием она идет вперед и она знает, что у нее обязательно получится.  

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Люди в материале: Любовь Черкашина, Анастасия Мирончик-Иванова

 
 
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Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в 2019 году.   Об этой белорусской спортсменке...
 
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