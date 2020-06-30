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Стали известны возможные соперники брестского «Динамо» по квалификации Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
Как известно, текущий чемпион страны — брестское «Динамо» — представит Беларусь в Лиге чемпионов в сезоне 2020/21. Брестский клуб начнет выступление с первого квалификационного раунда. При этом команда не будет сеянной в первом раунде квалификации,
Среди возможных соперников команды Ковальчука: «Селтик», «Астана», «Лудогорец», «Црвена Звезда», «Карабах», «Маккаби» Тель-Авив, «Мольде», «Шериф», «Ференцварош», «Дандолк», «Слован», «Судува».
Отметим, что еще определены не все участники первого раунда.
Матчи 1-го раунда состоятся 18 и 19 августа. В квалификации все противостояния будут состоять из одного матча (исключение — лишь раунд плей-офф).
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Команда будет в числе несеянных.
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