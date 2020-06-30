О полномочиях участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

Источник материала: Кировец

В соответствии со ст. 44 Избирательного кодекса Республики Беларусь участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь:

1) обеспечивает соблюдение требований настоящего Кодекса и иных актов законодательства Республики Беларусь о выборах на территории участка для голосования;

2) уточняет списки граждан, имеющих право участвовать в выборах;

3) знакомит избирателей со списком граждан, имеющих право участвовать в выборах, … рассматривает заявления о неправильностях в списке и решает вопрос о внесении в него соответствующих изменений;

4) оповещает избирателей о месте нахождения, времени работы и номере телефона участковой комиссии, а также о дне выборов, времени и месте голосования;

5) направляет избирателям информацию о кандидатах в Президенты Республики Беларусь, представленную Центральной комиссией;

6) обеспечивает реализацию предусмотренного настоящим Кодексом права избирателей проголосовать на выборах досрочно, а также сохранность бюллетеней;

7) обеспечивает подготовку помещения для голосования, ящиков для голосования и другого оборудования;

8) контролирует на территории участка для голосования соблюдение правил размещения агитационных материалов;

9) обеспечивает целевое использование денежных средств, выделенных на проведение выборов;

10) организует голосование в день выборов;

11) проводит подсчет голосов и устанавливает результаты голосования по участку;

12) рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки выборов, организации голосования, подсчета голосов и принимает по ним решения;

13) заслушивает сообщения должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов, организаций по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;

14) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Полномочия участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь прекращаются после завершения на территории участка для голосования выборов.