ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О полномочиях участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

30.06.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

В соответствии со ст. 44 Избирательного кодекса Республики Беларусь участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь:
1) обеспечивает соблюдение требований настоящего Кодекса и иных актов законодательства Республики Беларусь о выборах на территории участка для голосования;
2) уточняет списки граждан, имеющих право участвовать в выборах;
3) знакомит избирателей со списком граждан, имеющих право участвовать в выборах, … рассматривает заявления о неправильностях в списке и решает вопрос о внесении в него соответствующих изменений;
4) оповещает избирателей о месте нахождения, времени работы и номере телефона участковой комиссии, а также о дне выборов, времени и месте голосования;
5) направляет избирателям информацию о кандидатах в Президенты Республики Беларусь, представленную Центральной комиссией;
6) обеспечивает реализацию предусмотренного настоящим Кодексом права избирателей проголосовать на выборах досрочно, а также сохранность бюллетеней;
7) обеспечивает подготовку помещения для голосования, ящиков для голосования и другого оборудования;
8) контролирует на территории участка для голосования соблюдение правил размещения агитационных материалов;
9) обеспечивает целевое использование денежных средств, выделенных на проведение выборов;
10) организует голосование в день выборов;
11) проводит подсчет голосов и устанавливает результаты голосования по участку;
12) рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки выборов, организации голосования, подсчета голосов и принимает по ним решения;
13) заслушивает сообщения должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов, организаций по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;
14) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Полномочия участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь прекращаются после завершения на территории участка для голосования выборов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии со ст. 44 Избирательного кодекса Республики Беларусь участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь: 1) обеспечивает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны возможные соперники брестского «Динамо» по квалификации Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика