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30 июня – День экономиста

30.06.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Уважаемые экономисты района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем экономиста!

Экономисты – это чрезвычайно важное звено в цепочке, которая приводит в действие механизм функционирования государства. Вы играете ведущую роль в планировании бюджета своих организаций, а также способствуете увеличению капиталовложений в экономику Кировского района, созданию и поддержанию эффективных условий для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения.

Желаем успешной реализации всех ваших идей и проектов, здоровья, финансового благополучия, новых профессиональных достижений.

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые экономисты района! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем экономиста! Экономисты – это чрезвычайно важное звено в...
 
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