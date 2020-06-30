30 июня – День экономиста

Источник материала: Кировец

Уважаемые экономисты района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем экономиста!

Экономисты – это чрезвычайно важное звено в цепочке, которая приводит в действие механизм функционирования государства. Вы играете ведущую роль в планировании бюджета своих организаций, а также способствуете увеличению капиталовложений в экономику Кировского района, созданию и поддержанию эффективных условий для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения.

Желаем успешной реализации всех ваших идей и проектов, здоровья, финансового благополучия, новых профессиональных достижений.

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.