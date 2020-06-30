Меган Маркл поставила принца Гарри в постыдное положение своим поступком

Источник материала: ОНТ

Новые подробности жизни принца Гарри и Меган Маркл раскрыли журналисты Дилан Говард и Энди Тиллет в своей книге Royals at War, пишет Daily Mail.

В частности, стало известно, что Меган Маркл поставила принца Гарри в постыдное положение, объявив о своей беременности во время свадьбы принцессы Евгении, таким образом, отобрав у невесты внимание и переключив его на себя.

Поведение Маркл и принца Гарри тогда вызвало настоящий скандал в королевской семье.

По их словам, принц Гарри после такого поступка супруги был очень смущен, ему стало стыдно за Маркл.

Однако оправдание у нее нашлось: герцоги Сассекские готовились к туру по Австралии и Новой Зеландии, поэтому у них могло не появится другого случая для объявления новости о грядущем пополнении в семействе.

Официально о том, что Гарри и Меган ждут ребенка, было объявлено спустя три дня после свадьбы принцессы Евгении. Однако, как утверждают авторы книги, королеве и другим родственникам эту новость сообщили в день бракосочетания Евгении.

Отмечается также, что подтверждением этой информации может служить тот факт, что 15 октября, когда было официально объявлено о беременности Маркл, мать принцессы Евгении опубликовала в Twitter фото платья, сделанного для нее на свадьбу дочери, и поблагодарила дизайнера. При этом она не поздравила принца Гарри и Меган Маркл с тем, что они скоро станут родителями.

Отец Евгении принц Эндрю также проигнорировал радостную новость от герцога и герцогини Сассексских и не поздравил их.

Фото: Getty Images

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