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Россиянин в Минске помочился на чужое Lamborghini, разбил стекло урной и затушил сигарету о сидение. Смотрите видео
Источник материала: ОНТ
САМЫЙ ДОРОГОЙ ТУАЛЕТ МИНСКА. Минск. 26-летний гость белорусской столицы из Архангельска справил нужду на широкую ногу. Днём выпивший мужчина гулял по проспекту Независимости и увидел припаркованный Lamborghini Aventador. Дорогостоящий спорткар вызвал у россиянина бурную реакцию.
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Сначала мужчина помочился на автомобиль, затем урной разбил в нём стекло. Более того, забрался в салон, выкурил там сигарету, затушил о сидение и оставался в машине до приезда милицейского наряда. Стражам порядка он заявил, что таким образом выразил протест социальному неравенству. Перформанс оценили в 75 с лишним тысяч рублей.
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Россиянин в Минске помочился на чужое Lamborghini, разбил стекло урной и затушил сигарету о сидение. Смотрите видео
САМЫЙ ДОРОГОЙ ТУАЛЕТ МИНСКА. Минск. 26-летний гость белорусской столицы из Архангельска справил нужду на широкую ногу. Днём выпивший мужчина гулял по проспекту...
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