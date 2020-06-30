ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Россиянин в Минске помочился на чужое Lamborghini, разбил стекло урной и затушил сигарету о сидение. Смотрите видео

30.06.2020 13:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Россиянин в Минске помочился на чужое Lamborghini, разбил стекло урной и затушил сигарету о сидение. Смотрите видео

САМЫЙ ДОРОГОЙ ТУАЛЕТ МИНСКА. Минск. 26-летний гость белорусской столицы из Архангельска справил нужду на широкую ногу. Днём выпивший мужчина гулял по проспекту Независимости и увидел припаркованный Lamborghini Aventador. Дорогостоящий спорткар вызвал у россиянина бурную реакцию. 

Видео смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:      


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках  

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Сначала мужчина помочился на автомобиль, затем урной разбил в нём стекло. Более того, забрался в салон, выкурил там сигарету, затушил о сидение и оставался в машине до приезда милицейского наряда. Стражам порядка он заявил, что таким образом выразил протест социальному неравенству. Перформанс оценили в 75 с лишним тысяч рублей. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
САМЫЙ ДОРОГОЙ ТУАЛЕТ МИНСКА. Минск. 26-летний гость белорусской столицы из Архангельска справил нужду на широкую ногу. Днём выпивший мужчина гулял по проспекту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меган Маркл поставила принца Гарри в постыдное положение своим поступком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика