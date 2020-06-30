Два экрана плюс производительность: обзор Asus ZenBook Duo UX481

Источник материала: Myfin

Фото: предоставлено компанией ASUS

Процессор, который мощнее десктопной версии

В необычный лэптоп инженеры решили поставить соответствующие новым сценариям работы мощности. Так, ему достался процессор десятого поколения i7-10510U от Intel в максимальной комплектации. При этом инженеры ASUS смогли поднять его производительность на 7-10% выше, чем у десктопной версии процессора.

Оперативная память на 16 ГБDDR3 справляется с любой рабочей задачей играючи, включая работу «тяжелых» графических редакторов, мгновенное переключение между экранами, запуск нескольких десятков вкладок в браузере и пр.

Специально для ускорения работы графических программ в ноутбук установлена видеокарта Nvidia GeForce MX250 с 2 ГБ. Это дает прирост производительности на 30-70% по сравнению с другими дискретными вариантами видеокарт того же уровня.



Кроме этого, на минимальных или средних настройках графики запускаются и комфортно работают большинство ПК-игр.

Остановимся чуть подробнее на системе охлаждения Asus ZenBook Duo UX481. Это удивительно, но даже при максимальных нагрузках ноутбук остается холодным: металический корпус, тачпад и рабочая зона клавиатуры не выходят по температурной сигнатуре за пределы 30-40 градусов.

Что касается шума от работы кулеров, то это один из самых тихих ноутбуков с высокой производительностью, которые нам доводилось тестировать.

Два дисплея и простор для творчества

Главный экран ноутбука – 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1080. Второй дисплей на 12,6 дюйма и разрешением 1920×1100 снабжен IPS-матрицей и может превращаться в огромный тачпад. Подстроится под работу на втором экране оказалось проще, чем кажется.

Во-первых, его можно разделять на несколько небольших экранов, выводя туда настройки, панель управления окнами, задавать быстрые комбинации клавиш. Во-вторых, он сохраняет свернутые окна и по нажатию возвращает.их обратно на главный экран.

Есть также вариант работы с дополнительным экраном через специализированные программы, вроде Photoshop, 3D Mark и др графических редакторов или программы обработки видео и музыки. Тогда на дополнительный экран выводится панель инструментов, освобождая больше пространства для основного экрана. А еще туда можно вывести клавиатуру для игры на клавишных инструментах. Приверженцы создания своих музыкальных сэмплов будут в восторге.

Оба экрана ноутбука выдают сочную картинку и детализированное изображение. Особо стоит отметить широкие углы обзора второго экрана, что позволяет на нем комфортно смотреть видео или редактировать фото..

Компактная клавиатуру приятна откликается на нажатия клавиш, а поднимающаяся нижняя крышка позволяет удобно расположить руки для набора.



Весь день на одной зарядке

Время работы лэптопа на полной зарядке инженерами ASUS заявлено в количестве 22,5 часов. Если оставить включенными оба экрана на максимальной яркости в режиме просмотра видео, то полной зарядки ноутбука хватает на 13 часов!. Если отключить второй экран, то можно выиграть еще 2 часа без подзарядки. Фактически, это полный рабочий день с запасом на вечерний просмотр сериала.

Ноутбук для творчества

Эксперимент с двойным экраном Asus ZenBook Duo UX481 можно с уверенностью назвать удавшимся. Получился идеальный инструмент для творчества, решения рабочих задач и отдыха. Он также сочетает в себе высокую производительность, сочную картинку, феноменальное время автономной работы и стильный внешний вид.