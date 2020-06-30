Минское «Динамо» усилилось хоккеистом сборной Беларуси

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» усилило состав 19-летним защитником сборной Беларуси Ильей Соловьевым.



Фото: «Прессбол»

Соловьев является воспитанником могилевского хоккея. В белорусских лигах он выступал за команды U-17, U-18 и U-20, а год назад получил от Андрея Сидоренко вызов в национальную сборную. В ее составе он провел пять матчей в первом дивизионе чемпионата мира и помог команде вернуться в элиту.

Прошлый сезон Илья провел в Хоккейной лиге Онтарио, выступая за «Сагино Спирит», став одним из самых результативных защитников клуба. В активе Соловьева 40 (7+33) очков в 53 играх при показателе полезности «+43».