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Минское «Динамо» усилилось хоккеистом сборной Беларуси

30.06.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» усилило состав 19-летним защитником сборной Беларуси Ильей Соловьевым.


Фото: «Прессбол»

Соловьев является воспитанником могилевского хоккея. В белорусских лигах он выступал за команды U-17, U-18 и U-20, а год назад получил от Андрея Сидоренко вызов в национальную сборную. В ее составе он провел пять матчей в первом дивизионе чемпионата мира и помог команде вернуться в элиту.

Прошлый сезон Илья провел в Хоккейной лиге Онтарио, выступая за «Сагино Спирит», став одним из самых результативных защитников клуба. В активе Соловьева 40 (7+33) очков в 53 играх при показателе полезности «+43».

 
 
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Минское «Динамо» усилило состав 19-летним защитником сборной Беларуси Ильей Соловьевым.
 
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