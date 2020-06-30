ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пожар в жилом доме в Мозыре - спасена мать с годовалым сыном

30.06.2020 19:24 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Пожар в жилом доме в Мозыре - спасена мать с годовалым сыном, еще несколько человек эвакуированы. Как сообщает МЧС, накануне днем спасателям поступило сообщение о пожаре на бульваре Юности. Когда к месту вызова прибыли пожарные расчеты, из окна на втором этаже дома шел черный густой дым. Хозяин в момент происшествия находился на улице. В итоге из квартиры на четвертом этаже при помощи масок бойцы МЧС вывели женщину с ребенком. Для безопасности с верхних этажей пришлось эвакуировать еще четверых человек. В результате огнем повреждено имущество в жилой комнате. Причина происшествия устанавливается. Одна из версий – проблемы или проводки, или электроприборов. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар в жилом доме в Мозыре - спасена мать с годовалым сыном, еще несколько человек эвакуированы. Как сообщает МЧС, накануне днем спасателям поступило сообщение о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» усилилось хоккеистом сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика