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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожар в жилом доме в Мозыре - спасена мать с годовалым сыном Пожар в жилом доме в Мозыре - спасена мать с годовалым сыном, еще несколько человек эвакуированы. Как сообщает МЧС, накануне днем спасателям поступило сообщение о...

Пожар в жилом доме в Мозыре - спасена мать с годовалым сыном, еще несколько человек эвакуированы. Как сообщает МЧС, накануне днем спасателям поступило сообщение о пожаре на бульваре Юности. Когда к месту вызова прибыли пожарные расчеты, из окна на втором этаже дома шел черный густой дым. Хозяин в момент происшествия находился на улице. В итоге из квартиры на четвертом этаже при помощи масок бойцы МЧС вывели женщину с ребенком. Для безопасности с верхних этажей пришлось эвакуировать еще четверых человек. В результате огнем повреждено имущество в жилой комнате. Причина происшествия устанавливается. Одна из версий – проблемы или проводки, или электроприборов.