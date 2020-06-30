«Собираем резервный фонд на случай потери работы». Антикризисный бюджет очень молодой семьи

Источник материала: Tut.by

«Мне 21 год. Я студентка-медик и заботливая невеста. Наша семья пока очень маленькая, состоит она всего из двух человек: я и мой жених. Его зовут Влад и ему 25 лет. Работает в государственной структуре», — рассказывает Надежда, приславшая историю на конкурс « Антикризисный бюджет ».



Фото автора конкурсной истории

Мы напоминаем, что прием историй на конкурс завершен. Голосование за лучшую историю начнется 1 июля, победитель станет известен 6 июля. Все уже вышедшие истории можно найти здесь .

«Один из наших финансовых принципов — лучше копить, чем занимать»

Когда в нашей семье встал вопрос о финансах, сразу захотелось узнать побольше информации, возможно, купить финансовый планер или пройти курсы по ведению семейного бюджета. Это было бы замечательно, однако, в потоке современного «информационного шума» это могло только сильнее запутать и направить нас на неизведанную тропинку «кредитов», «долгов», «шопоголизма» …Бррр…Звучит ужасно, неправда ли? Поэтому мы начали с самого правильно и самого продуктивного: мы обсудили вопрос наших финансовых принципов.

Их всего 5:

Лучше копить, чем занимать;

Разумное потребление, или жить по средствам;

Лучше меньше, но качественно;

Вести учет и откладывать по 10% от дохода регулярно;

Искать выгодные предложения (практически во все магазины у нас есть скидочные карты).

«Из-за пандемии начали собирать резервный фонд на случай потери работы»

1.Доходы в нашей семье достаточные, чтобы комфортно двоим прожить месяц. Доход мы дели на 2 группы: основные и дополнительные. Основной доход — это зарплата моего жениха. Составляет она, по данным последнего, месяца 622 рубля 32 копейки. К дополнительным мы относим подарки, помощь семьи, продажи ненужных товаров и кэшбек. По данным последнего месяца он составил 100 рублей.

Эпидемическая ситуация не повлияла на наши доходы (возможно, пока), но она очень поменяла наше мировоззрение. Она стимулирует нас придумывать что-то новое, например, создать свой бренд уютного декора для дома (ретро-гирлянды, вязанные пледы, подносы и подставки из дерева и много другое).Самоизоляция дает возможность много времени уделять проработке и воплощению этих идей. Она научила нас жить сегодняшним днем, но всегда смотреть немного в будущее. Мы задумались о создании резервного фонда.

Резервный фонд-это сумма денег, которая позволит нам прожить без работы/в случае болезни/других непредвиденных расходов около 3−6 месяцев. В нашем случае-это примерно 2000 белорусских рублей (собрано уже 10%, ура!).

2. Расходы. С изменением окружающего мира изменилось и наш маленький мир. Классическая неделя до самоизоляции выглядела следующим образом: утром поездка на метро и троллейбусе на работу и учебу, обед в ближайшем кафе/буфете во время перерыва, и обязательно покупка кофе. Вечером поездка домой, ужин и домашние дела. Раз-два в неделю мы посещали кафе, кино, торговые центры и другие места развлечения.

Поездки и путешествия были важным пунктом нашей жизни. Раз в месяц мы совершали поездки в Гомель к моим родителям. Планировали попутешествовать по замкам Беларуси, съездить на «Линию Сталина», а также съездить в ближайшее зарубежье. Моя мечта посетить Львов и Питер.

Здоровье и внешний вид занимали важную статью расходов в нашем семейном бюджете. Раз в месяц я посещала мастеров по маникюру, бровиста и парикмахера. В планах было купить абонемент в бассейн в ближайшее время.

«На двоих на сбалансированное питание уходит 60 рублей в неделю»



Фото автора конкурсной истории

Но мир перевернулся с ног на голову, когда стало понятно: в ближайшие месяцы я буду сидеть дома. Когда ты учишься в медицинском университете, груз знаний, накопленный за 4 года обучения, ударяет тебя по голове, как яблоко Ньютона. И ты четко осознаешь всю опасность данной ситуации. Беспокоишься за своих самый близких, особенно за бабушек и дедушек, однако, ты понимаешь, что нужно делать.

Самоизоляция. Гигиена. Защита. К сожалению, самоизолироваться получилось только у меня, т.к. мой университет быстро перешел на дистанционное обучение. А любой выход из дома сопровождается маской и бутылочкой антисептика.

Изменение затронуло все сферы.

Еда и бытовая химия. Теперь находясь дома я могу качественно составлять меню на каждую неделю. Магазин мы посещаем только со списком покупок раз в неделю. Особенно важным пунктом нашей экономии считаем закупки в магазине «Светофор» .Там можно найти множество товаров по невысоким ценам из пищевой и бытовой продукции. Продукцию, которую мы не можем приобрести в данном магазине, мы докупаем в «Белмаркете» и «Миле». Особенно в этом помогают приложения, в которых можно посмотреть скидки и акции. И не забыть о скидочкой карте! Теперь нет обедов вне дома. Покупную еду заменили контейнеры с вкусной домашней едой. А кофе из ближайшей кофейни — теплый термос. В неделю получается около 60 рублей на двоих на сбалансированное и разнообразное питание. И около 50 рублей в месяц на бытовую химию.

Транспорт. Машину у нас нет. Поэтому основные траты это общественный транспорт. Для экономии покупаем проездные на месяц. На троллейбус метро в месяц нужно 40 рублей 54 копейки. В редких и экстренных случаях пользуемся каршеринговыми машинами. В месяц дополнительно может доходить до 20 рублей.

Развлечения. Самоизоляция значительно сократила возможности наших развлечений. Теперь мы проводим много времени дома за просмотром фильмов, совместным приготовлением еды, настольными играми, уходом за домашним огородом. Множество освободившегося времени дало возможность попробовать себя в новых сферах. Теперь я занимаюсь проектом ремонта в квартире и планирую будущую свадьбу. И всё это совершенно бесплатно.

Новым пунктом наших развлечений стали арендные велосипеды. Они заменяют нам спортзал и прогулки. Это безопасный вид развлечений в сегодняшних реалиях. Далеко от людей, полезно для здоровья, что очень важно в связи с малоактивным современным образом жизни. В среднем на велосипеды мы тратим 1,7 рубля за одну поездку. В месяц в среднем уходит 10 рублей.

«Аптека сейчас стала нашим вторым магазином»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Квартплата и другие услуги. Это один из немногих моментов, которые остались неизменными в современных реалиях. Проживаем мы в квартире, которая досталась нам от бабушки жениха. В среднем в месяц на оплату коммунальных платежей, интернета и телефонов в месяц уходит 170 рублей. Это обязательная, но достаточно переменная трата. Чтобы сэкономить в данной области мы:

Закрываем воду во время чистки зубов. Стараемся подбирать технику с меньшим энергопотреблением (класс А). Выключаем свет в местах, где не находимся. Находимся в процессе смены всех лампочек в квартире на энергосберегающие. Загружаем стиральную машинку полностью. Предпочитаем душ, а не ванну. Хотим сменить окна в квартире. Не включаем большой огонь.

Самоизоляция исключила такие пункты как внешний вид, подарки, курсы и отпуск.

Теперь маникюр, стрижка и брови стали отдельным видом развлечений. Мне нравится посвящать себе время, это похоже на особый вид медитации, когда можно расслабиться и не думать, что за дверью творятся страшные вещи. Из-за самоизоляции и дистанцирования нет возможности посетить родных и близких. А о новых курсах и мастер-классах речь и не идет.

На одежду и ремонт мы никогда особо не тратились, покупаем качественное и по необходимости. В этом месяце купили новую рубашку и штаны (100 рублей).

Аптека в период эпидемии — это наш второй магазин, там мы закупаемся классическим набором на месяц, маски, перчатки, антисептики. В среднем в месяц уходит около 30 рублей.

Особенные трудности возникают с учетом расходов, однако есть удобное решение. Каждый месяц в день зарплаты мы откладываем около 10% в копилку (в данный момент собираем подушку безопасности).В тот же день оплачиваем обязательные фиксированные (проездной, интернет, телефоны) и обязательные нефиксированные платежи (коммунальные платежи).Оставшиеся финансы разделяем на 4 недели для обязательных и необязательных переменных трат (по 60 рублей на еду в неделю, по 10 на бытовую химию и т.д.).Ограничения дисциплинируют и не дают уйти в «разгул».

«Ближайшая финансовая цель — уютная свадьба и медовый месяц»



Фото автора конкурсной истории

Любое накопление требует правильной мотивации. Оно должно быть реальным и очень значимым для вас, должно содержать конкретную сумму и иметь ограничение во времени.

Я хочу сделать настоящую уютную свадьбу только для самых близких в октябре этого года. Мы уже определились с бюджетом и с местом медового месяца. Конкретная ли цель? Да! Достижимая? Да! Получится ли? Возможно.

Наш современный мир нестабилен, каждое дуновение ветерка может изменить наш завтрашний день. Возможно, нас ждет ухудшение ситуации, возможно, нас ждет кризис, а возможно все измениться к лучшему и эти невзгоды сделают нас сильнее. Надеюсь, я была вам полезна, и вы почерпнули для себя что-то новое и необычное. Берегите себя и своих близких. Вместе мы со всем справимся.