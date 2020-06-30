﻿ Лучших медицинских работников Беларуси наградили в Совете Республики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лучших медицинских работников Беларуси наградили в Совете Республики

30.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Лучших медицинских работников Беларуси наградили в Совете Республики

За большой вклад в реализацию социальной политики, многолетнюю добросовестную работу в области охраны здоровья Почетными грамотами Национального собрания Беларуси награждены медицинские работники от каждой области страны и города Минска. Церемония состоялась перед началом заключительного заседания второй сессии верхней палаты парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

В списке награжденных — 36 человек. Почетные грамоты Национального собрания медработникам вручила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. «Этот год выдался особым для медработников. Та беда, которая пришла практически во все страны мира, и в том числе Беларусь, по-новому заставила нас посмотреть на работу людей в белых халатах. И, конечно, в эти дни каждый по-особому выражал им благодарность. Мы видели это с телеэкранов, читали на страницах газет. Думаю, что эти люди у каждого из нас в сердце. С первых дней появления человека на свет они сопровождают нас и на протяжении всей жизни делают все для того, чтобы мы могли спокойно жить и трудиться», — сказала она.

Спикер подчеркнула, что каждодневная работа медиков сродни подвигу. «Это очень тяжелый и ответственный труд. Сегодня Президентом делается все возможное для того, чтобы создать достойные условия для работы медработников. Строятся и реконструируются больницы, закупается новое современное оборудование. Но нет ничего важнее талантливых рук, ума тех людей, которые сутками стоят у постели больного, дают нам надежду на жизнь. Поэтому низкий вам поклон, слова признательности и благодарности», — отметила Наталья Кочанова. Она добавила, что для нее особая честь сегодня вручить заслуженные награды лучшим медработникам страны.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За большой вклад в реализацию социальной политики, многолетнюю добросовестную работу в области охраны здоровья Почетными грамотами Национального собрания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цветы и растения, которые помогают сладко спать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика