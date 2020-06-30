Лукашенко принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату , передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии главы государств пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, а затем возложили цветы к подножию мемориала. После этого участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.

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