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Лукашенко принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату

30.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии главы государств пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, а затем возложили цветы к подножию мемориала. После этого участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату,...
 
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