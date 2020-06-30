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Лукашенко и Путин проведут беседу «со свободной повесткой»

30.06.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: bobr.by

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что сегодня у Путина и Лукашенко запланирована двусторонняя беседа.

Напомним, что сегодня в первой половине дня Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату. Лидеры двух стран выступили на церемонии открытия. Затем, по планам, они проведут отдельную двустороннюю беседу "со свободной повесткой дня", добавил Песков в беседе с ТАСС.

Во второй половине дня у Путина запланирована видеоконференция, во время которой он введет в эксплуатацию медицинские центры, построенные Министерством обороны в ряде регионов России.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял о неких российских «кукловодах», которые пытаются оказать влияние на ход президентской кампании в Беларуси. Пресс-секретарь Путина в ответ на это заявлял, что Россия не вмешивается во внутреннюю политическую жизнь союзного государства.  

 
 
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что сегодня у Путина и Лукашенко запланирована двусторонняя беседа.
 
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Лукашенко принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату
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