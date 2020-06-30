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Андрей Швед об институте Госкомитета судебных экспертиз: такого нет нигде на постсоветском пространстве

30.06.2020 14:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Институт Госкомитета судебных экспертиз презентовал обновленную материально-техническую базу. Событие приурочили к семилетию единого экспертного ведомства. Модернизация вуза заняла полтора года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед об институте Госкомитета судебных экспертиз: такого нет нигде на постсоветском пространстве

Ранее обучение здесь проходило по 18 специальностям, с обновлением добавились еще две: изучение идентификационных номеров транспортных средств и судебно-искусствоведческая экспертиза.

Андрей Швед об институте Госкомитета судебных экспертиз: такого нет нигде на постсоветском пространстве

Срок обучения на отдельных специальностях достигает около 1,5 лет. Ежегодно в институте проходят переподготовку и повышение квалификации более 1 000 отечественных и зарубежных специалистов. К слову, в обновленный корпус уже поступают заявки на обучение из других стран.

Андрей Швед об институте Госкомитета судебных экспертиз: такого нет нигде на постсоветском пространстве

Ирена Лапина, ректор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз:
Таких учреждений на постсоветском пространстве, пожалуй, наверное, больше и нет – именно специализирующихся на подготовке судебных экспертов. У нас есть опыт обучения слушателей, иностранных судебных экспертов из Казахстана, Узбекистана, из Объединенных Арабских Эмиратов. У нас было порядка 30 групп в прошлом году, которые буквально по всем экспертным специальностям у нас прошли обучение. В общем-то, у нас сегодня есть запросы из других стран, из зарубежных экспертных учреждений, желающих именно на уровне образовательной программы обучить своих судебных экспертов.

Андрей Швед об институте Госкомитета судебных экспертиз: такого нет нигде на постсоветском пространстве

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз:
У нас неразрывная связь между учебным процессом и практикой. То есть не должно быть такого, что внедрили новые экспертные исследования, а готовить негде. Поэтому мы и говорим об уникальности этого учебного заведения, такого нет нигде на постсоветском пространстве. Здесь аккумулированы все возможности для подготовки целого комплекса специалистов именно в судебной экспертизе.

Андрей Швед об институте Госкомитета судебных экспертиз: такого нет нигде на постсоветском пространстве

Кроме того, в институте есть учебный криминалистический полигон, на котором в сжатые сроки может быть реконструирована обстановка практически любого места происшествия.

Люди в материале: Ирена Лапина, Андрей Швед

 
 
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Новости Беларуси. Институт Госкомитета судебных экспертиз презентовал обновленную материально-техническую базу. Событие приурочили к семилетию единого...
 
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