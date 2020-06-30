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Андрей Швед об институте Госкомитета судебных экспертиз: такого нет нигде на постсоветском пространстве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Институт Госкомитета судебных экспертиз презентовал обновленную материально-техническую базу. Событие приурочили к семилетию единого экспертного ведомства. Модернизация вуза заняла полтора года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее обучение здесь проходило по 18 специальностям, с обновлением добавились еще две: изучение идентификационных номеров транспортных средств и судебно-искусствоведческая экспертиза.
Срок обучения на отдельных специальностях достигает около 1,5 лет. Ежегодно в институте проходят переподготовку и повышение квалификации более 1 000 отечественных и зарубежных специалистов. К слову, в обновленный корпус уже поступают заявки на обучение из других стран.
Ирена Лапина, ректор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз:
Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз:
Кроме того, в институте есть учебный криминалистический полигон, на котором в сжатые сроки может быть реконструирована обстановка практически любого места происшествия.
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Андрей Швед об институте Госкомитета судебных экспертиз: такого нет нигде на постсоветском пространстве
Новости Беларуси. Институт Госкомитета судебных экспертиз презентовал обновленную материально-техническую базу. Событие приурочили к семилетию единого...
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