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Молнию над Бразилией назвали самой длинной в мире

30.06.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Всемирной метеорологической организации (WMO) признали молнию над Бразилией в 2018 году самой длинной из когда-либо зафиксированных. Об этом сообщает Live Science.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Согласно WMO, самая протяженная в мире по горизонтали молния была зафиксирована над Бразилией 31 октября 2018 года, ее длина составила 709 километров. Предыдущим рекордсменом был разряд, который наблюдали над Оклахомой (США) в 2007 году. Его протяженность равнялась 320 километрам.

Рэндалл Червени (Randall Cerveny), главный докладчик по климатическим погодным явлениям в организации, отметил: «Вполне вероятно, что существуют еще большие по длине молнии, о которых мы пока просто не знаем. Мы сможем наблюдать за ними по мере совершенствования технологий обнаружения молний».

Рекордные разряды зафиксировали с помощью прибора Geostationary Lightning Mappers на борту спутников GOES-16, 17 а также европейского MTG и китайского FY-4. Интересно, что ученым также удалось установить самый продолжительный грозовой разряд. Он длился 16,73 секунды и наблюдался 4 марта 2019 года над Аргентиной.

 
 
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Согласно WMO, самая протяженная в мире по горизонтали молния была зафиксирована над Бразилией 31 октября 2018 года.
 
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