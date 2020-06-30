Проект улучшения городской мобильности разрабатывают для Пинска

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" реализуют проект по улучшению городской мобильности, сообщила корреспонденту БЕЛТА менеджер проекта, директор Брестского местного фонда регионального развития Виктория Радчук.





Проект получил название SUMCITYNET. Его участниками стали более 20 белорусских, украинских и польских городов. Пинск будет работать в партнерстве с украинским Ужгородом и Белорусским союзом транспортников. "Главная цель - улучшить городскую мобильность: изучить опыт зарубежных коллег, провести исследования и другие мероприятия, направленные на развитие транспортной системы города", - отметила Виктория Радчук.

Городская мобильность подразумевает перемещение из одного места в другое наиболее удобным способом на личном или общественном транспорте. "В первую очередь речь идет о совершенствовании системы светофорного регулирования, оснащении ее программным обеспечением для корректировки транспортных потоков. Это поспособствует уменьшению количества заторов, шума и выбросов. Во-вторых, нужно стимулировать людей использовать более экологичные виды транспорта", - сказала менеджер.

Грант Евросоюза для реализации проекта в Пинске составит около 103 тыс. евро, еще почти 11,5 тыс. евро выделит из бюджета горисполком. На первом этапе специалисты проанализируют основные недостатки существующей городской мобильности для разных групп людей. Так, будут обследованы качество дорожной сети, общественный транспорт и его инфраструктура, парковки. Особое внимание специалисты уделят безопасности пешеходного и велосипедного движения. Эксперты изучат мнение пинчан о том, какие маршруты они выбирают для передвижения по семейным, деловым и развлекательным нуждам. Результаты исследования будут использованы при разработке плана устойчивой городской мобильности.

Второй этап предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры. В частности, в Пинске планируют синхронизировать светофорную систему, разгрузить некоторые перекрестки, установить дополнительные кнопочные светофоры, пандусы, велопарковки, понизить бордюры. Помимо этого в городе появятся три площадки для обучения детей правилам дорожного движения.

Трансграничный проект SUMCITYNET должен быть реализован до апреля 2022 года.