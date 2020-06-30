Мира и спокойствия - от ветерана. В Городском саду появилась новая именная скамейка

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Городском саду у мемориала "Стражам границ" появилась новая именная скамейка. Инициатива установить скамью у памятника пограничникам, принадлежит Старкову Леониду Николаевичу, ветерану пограничных войск.





Большая и дружная семья Леонида Николаевича, а это пятеро детей (четверо из которых мужчины прошедшие пограничную службу), девять внуков и конечно супруга, активно поддержали главу семейства при реализации задуманного.





В беседе с заместителем генерального директора КУМПП "Брестское городское ЖКХ" Сергеем Жуковым, Леонид Николаевич отметил, что "идея городских властей и лично председателя Брестского городского исполнительного комитета Рогачука А.С. воссоздать Городской сад уже получила многочисленные положительные отзывы брестчан. Все останется нашим детям и внукам. Собственно говоря, ради них мы все и делаем."





Старков Леонид Николаевич, полковник в отставке, ему 72 года. В свое время он служил на границе с Китаем. В Бресте был начальником разведки отряда пограничного контроля. Служил и дружил с Барсуковым Иваном Петровичем, героем Советского Союза и легендарным прапорщиком Кублашвили Варламом Михайловичем.





Пограничная семья Старковых, именно такая подпись нанесена на именную табличку, взяла на себя обязательство посадить ещё и пару деревьев в Городском саду(по согласованию с ЖКХ). "Будем ухаживать за ними, поливать. Сделаем сообща наш город ещё краше!". - сказал Леонид Николаевич.





Желающие присоединяйтесь. Места для вашей именной скамейки в Городском саду ещё есть.





КУМПП "Брестское городское ЖКХ"