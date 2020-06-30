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Борис Батура: «Мне только в прошлом году перестала звонить одна женщина из Бобруйска»

30.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Борис Батура о лучшем достижении за карьеру: «Я горд тем, что удалось сделать в Могилёвской области»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Были ли поступки в Вашей жизни, за которые неудобно, или спустя время Вы бы поступили по-другому?

Борис Батура: «Мне только в прошлом году перестала звонить одна женщина из Бобруйска»

Борис Батура:
Мне только в прошлом году перестала звонить одна женщина из Бобруйска. В Бобруйске был руководителем одного из заводов мой однокурсник по машфаку. И он её в своё время уволил без денежного пособия. Что-то вот такое. Но об этом я всём уже узнал, когда на пенсии оказался. Ну что я могу сделать, чтобы всё это изменить? Практически ничего, хотя и пытался. Но в последнее время она уже не звонит, наверное, махнула рукой. Но мне вот за этот случай обидно. Может, и ещё  были такие случаи, о которых я не знаю.

Если где-то такое ещё было, так пользуясь случаем, прошу прощения, если такое где-то происходило.

Люди в материале: Борис Батура, Вадим Щеглов

 
 
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Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Борис Батура о лучшем достижении за карьеру: «Я горд тем, что удалось сделать в...
 
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