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Борис Батура: «Мне только в прошлом году перестала звонить одна женщина из Бобруйска»
Источник материала: СТВ
Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Борис Батура:
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Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Борис Батура о лучшем достижении за карьеру: «Я горд тем, что удалось сделать в...
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