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В Китае открыли новый штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию

30.06.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Микробиологи на разных фермах в Китае открыли новый штамм свиного гриппа, обладающий набором мутаций, которые позволяют ему распространяться от одного человека к другому, сообщает ТАСС.

В Китае открыли новый штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию

"Вирус G4 обладает всеми чертами патогена, способного вызвать новую пандемию гриппа. Он отличается по антигенному профилю от текущих сезонных штаммов гриппа и может передаваться от человека к человеку, а также при этом обладает характерными чертами вируса H1N1, вызвавшего глобальную пандемию свиного гриппа в 2009 году", - отмечают ученые.

В конце прошлого десятилетия в мире произошли вспышки птичьего и свиного гриппа, унесшие жизни нескольких тысяч людей. Это заставило медиков и биологов задуматься о том, что человечеству может грозить новая пандемия гриппа, схожая по масштабам со вспышкой гриппа - испанки - в 1918 году, которая унесла миллионы жизней.

Пока таких эпидемий гриппа не возникло по простой причине: свиной и птичий грипп пока не научились распространяться воздушно-капельным путем и быстро передаваться от человека к человеку. С другой стороны, как показали опыты Йосихиро Каваоки и Рона Фуше в 2011 году, для этого вирусу птичьего гриппа потребуется всего три небольших мутации. Одну из них, как позже выяснили китайские ученые, природные версии штамма H7N9 уже приобрели.

Микробиологи под руководством директора Центра по контролю и профилактике болезней КНР Джорджа Гао обнаружили, что недавно нечто похожее произошло и со свиным гриппом.

На протяжении последних двух десятилетий среди свиней начал доминировать штамм H1N1, близкий родственник вируса pdm/09, породившего пандемию в 2009 году. После ее завершения этот вирус вернулся в популяцию свиней и начал распространяться среди них, что заставило ученых детально отслеживать то, какие разновидности гриппа присутствовали в организме животных на китайских фермах в промежутке между 2011 и 2018 годами.

Оказалось, появление pdm/09 и естественные эволюционные процессы привели к тому, что H1N1 расщепился на несколько отдельных линий, каждая из которых обладала своим набором мутаций. Недавно одна из них, G4, начала доминировать среди свиней и вытеснять остальные разновидности вируса.

Как показали последующие опыты на культурах человеческих клеток и хорьках, этот штамм гриппа способен проникать в клетки легких людей и передаваться воздушно-капельным путем (подобно сезонным разновидностям этой болезни). Вдобавок вирус G4 вызывал гораздо более тяжелые формы инфекции среди хорьков, чем это делали оба его прародителя.

Все существующие вакцины от гриппа, как показали эксперименты на млекопитающих, не были способны защитить их от заражения. Это связано с тем, что вирус G4 принадлежит к другой антигенной группе по сравнению и с H1N1, и с pdm/09. Как отмечают биологи, это говорит о высокой опасности патогена для человеческой популяции и необходимости строгого контроля за эпидемиологической ситуацией на фермах.

Тесты на антитела к G4, которые ученые провели среди работников 15 ферм, показали, что 10-15% из них уже контактировали с данной формой гриппа. По этой причине Джордж Гао и его коллеги не исключают, что данный вирус может вызвать новую пандемию гриппа уже в ближайшие годы.

 
 
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  Микробиологи на разных фермах в Китае открыли новый штамм свиного гриппа, обладающий набором мутаций, которые позволяют ему распространяться от одного человека...
 
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