В Витебской области забраковали половину подписей за Бабарико и Цепкало

Источник материала: Tut.by

30 июня состоялось заседание Витебской областной комиссии по выборам президента. На нем огласили результаты проверки достоверности подписей избирателей в поддержку претендентов на выдвижение. У Виктора Бабарико и Валерия Цепкало половина подписей признаны недостоверными, сообщает «Витебский курьер news».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

За Александра Лукашенко в Витебской области подано 217 367 подписей, из них действительными признаны 215 840.

Из 7931 подписи за Анну Канопацкую признали 7650.

За Виктора Бабарико подали 23 952 подписи, из них достоверными признали 11 495.

У Андрея Дмитриева такой расклад: из 11 523 подписей признано 10 730.

За Светлану Тихановскую подали 10 976 подписей, практически все они (10 726) признаны действительными.

Из 7547 подписей в поддержку Валерия Цепкало признали действительными 3620.

Сергей Черечень собрал в свою поддержку в Витебской области 20 063 подписи, из них признали действительными 18 734.

Напомним, 29 июня районные избирательные комиссии весь день проверяли поданные претендентами в кандидаты в президенты подписи. Подписи Виктора Бабарико и Валерия Цепкало массово признавали недействительными.

Вечером 30 июня ЦИК планирует объявить количество принятых подписей за выдвижение кандидатов в президенты в целом по стране.

Те претенденты, чьи 100 тысяч подписей будут признаны действительными и к чьим документам у ЦИК не будет вопросов, будут зарегистрированы кандидатами в президенты.

Документы на регистрацию кандидатом в президенты можно подавать до 4 июля включительно. Регистрация пройдет с 5 по 14 июля.