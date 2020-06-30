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Двое жителей Кобрина нелегально оказывали услуги по ремонту авто и… получили штраф

30.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Экономическим судом Брестской области привлечены к административной ответственности жители города Кобрина за нелегальное оказание услуг по ремонту автомобилей, сообщает пресс-служба экономического суда Брестской области.

Двое жителей Кобрина нелегально оказывали услуги по ремонту авто и… получили штраф

Жители города Кобрина гражданин З. и гражданин В., не имея государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, систематически оказывали гражданам услуги по ремонту автомобилей в гараже, оборудованном под автомастерскую.

В ходе оперативной проверки указанные граждане приняли от сотрудников налоговой инспекции заказ на выполнение работ по ремонту автомобиля. В то же время в используемом гараже находились в ремонте еще три автомобиля, принадлежащие другим лицам.

Из пояснений привлекаемых к административной ответственности З. и В. следовало, что деятельностью по ремонту автомобилей по заказу граждан в указанном гараже они занимались с августа 2019 года по февраль 2020 года.

Факт систематического занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации З. и В.  подтверждается показаниями свидетелей и не опровергался нарушителями.

Дав оценку имеющимся доказательствам, экономический суд Брестской области пришел к выводу, что действия гражданина З., действия гражданина В. являются незаконной предпринимательской деятельностью и образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

За совершенное административное правонарушение гражданину З. назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 10 базовых величин на сумму 270 рублей, без конфискации отсутствующих дохода, предмета, орудий и средств совершения административного правонарушения.

 Гражданин В. постановлением экономического суда Брестской области подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин на сумму 270 рублей, с конфискацией в пользу государства 19% от полученного дохода, что составляет сумму 200 рублей, без конфискации предметов, орудий и средств совершения административного правонарушения.

Судебные постановления не обжаловались, вступили в законную силу.

Служба новостей «КВ».

Фото из открытых источников носит иллюстративный характер.

 
Теги: Новости
 
 
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Двое жителей Кобрина нелегально оказывали услуги по ремонту авто и… получили штраф
 
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