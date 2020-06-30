ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилеве проверили подписи за выдвижение кандидатов в президенты. Проблемы - у Бабарико и Цепкало

30.06.2020 16:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве территориальные избирательные комиссии завершили проверки подписных листов, сданных за выдвижение кандидатов в президенты. Лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна» публикует интересные цифры и факты о том, как проверяли подписи в областном центре.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Могилеве работают три районные комиссии по выборам президента — 2020: Ленинская, Октябрьская и Могилевская. Последняя, в основном, обслуживает близлежащие к городе деревни, поселки и агрогородки, но размещается физически в черте города.

29 июня в этих комиссиях подвели результаты проверки подписей по выдвижению в кандидаты в президенты. Правозащитники приводят цифры именно по проверенным подписям — как правило, это 21% от общего числа сданных за выдвиженцев.

Согласно ст. 67 Избирательного кодекса, окружные, территориальные избирательные комиссии проверяют достоверность подписей избирателей. При этом должно быть проверено не менее 20% подписей избирателей в подписных листах от количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты.

Если количество обнаруженных при проверке недостоверных подписей избирателей составит более 15% от количества проверенных подписей, проводится дополнительная проверка еще 15% подписей избирателей от количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты.

В случае если суммарное количество недостоверных подписей избирателей, выявленных при проверках, составит более 15% от общего количества проверенных подписей в подписных листах, дальнейшая проверка подписей в подписных листах прекращается.

Инициативная группа действующего президента Александра Лукашенко в Могилеве сдала более 110 тысяч подписей. В трех комиссиях проверили 21 713 подписей. Из них не признали 172. То есть на основании подписей в одном только Могилеве ЦИК может зарегистрировать действующего главу государства кандидатом в президенты.

С подписями за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало сложнее. У каждого лишь одна из трех комиссий признала подписи достоверными, и то процент недостоверных был близок к грани в 15%.

Могилевская районная комиссия не признала все сданные за них подписи: у обоих претендентов уровень недостоверных сигнатур в подписных листах больше 15%. Причем Могилевский райизбирком определил якобы подделку подписей с помощью заказанной экспертизы. По другим выдвиженцам в этом районе подобной экспертизы не проводилось. У Цепкало недостоверными признали 20 подписей из 129 проверенных, а у Виктора Бабарико — 28 из 177.

Ленинский избирком не будет учитывать сданные подписи за Бабарико (недостоверными признаны 274 подписи из 1766), а Октябрьский — за Цепкало (182 из 1007).

Октябрьская комиссия насчитала, что уровень брака в подписных листах за Бабарико составил 14,8%. Ленинская пришла к выводу, что количество недостоверных подписей у Цепкало составило 13,6%.

В итоге Бабарико потерял в Могилеве более 5,5 тысяч подписей, Цепкало — более 3 тысяч.

В поддержку Светланы Тихановской от Могилева пойдет 5,5 тысяч признанных подписей.

За Андрея Дмитриева из «Говори правду» от областного центра в ЦИК пойдет более 17 тыс. подписей, за Сергея Черечня — почти 20 тысяч, а за экс-депутата Анну Канапацкую — более 5 тысяч.

Интересные моменты

  • В Ленинской районной комиссии по выборам на заседании заявили, что в поддержку Андрея Дмитриева 6 подписных листов (в каждом по 16 подписей) были просто отпечатаны на принтере.
  • В комиссиях по верификации подписей работали все те, кто занимался этим и в предыдущие избирательные кампании. Наблюдатели от кампании «Правозащитники за свободные выборы» Алексей Колчин, Борис Бухель и Саша Райкон подавали заявления на то, чтобы присутствовать во время проверки подписей во все три районных избиркома в Могилеве, но получили отказ.

Что известно о забракованных подписях по стране?

Штабу Валерия Цепкало на 12 часов 30 июня известно о 38 тысячах забракованных подписей по всей стране. Это неполные данные.

Штаб Виктора Бабарико заявил, что во всех комиссиях им сообщают, что вывесят всю информацию в течение дня, пока информации нет.

Светлана Тихановская сказала TUT.BY, что пока данных о забракованных подписях у нее нет.

За что вообще могут забраковать подписи?


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Согласно ст. 61 Избирательного кодекса недостоверными подписями считаются:

  • фиктивные подписи (выполненные от имени несуществующих лиц и выдаваемые за действительные);
  • подписи избирателей, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом;
  • подписи лиц, не обладающих избирательным правом;
  • подписи избирателей, указавших в подписном листе данные, не соответствующие действительности;
  • подписи избирателей, собранные до установленного срока выдвижения кандидатов;
  • подписи избирателей, если в сведениях о них отсутствуют одно или несколько требуемых настоящим Кодексом данных;
  • подписи избирателей, если данные о них внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом, а также подписи, даты внесения которых выполнены избирателями несобственноручно;
  • все подписи избирателей в подписном листе, если подписи собраны лицом, не являющимся членом инициативной группы, или если подписной лист не заверен членом инициативной группы либо заверен другим членом инициативной группы, не собиравшим эти подписи;
  • подписи избирателей, собранные с нарушением требований части десятой настоящей статьи.

В случае обнаружения нескольких подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются недостоверными.

Если количество обнаруженных при проверке недостоверных подписей избирателей составит более 15% от количества проверенных подписей, проводится дополнительная проверка еще 15% подписей избирателей от количества подписей в подписных листах, сданных в соответствующую комиссию.

В случае, если суммарное количество недостоверных подписей избирателей, выявленных при проверках, составит более 15% от общего количества проверенных подписей в подписных листах, дальнейшая проверка подписей в подписных листах районной, городской, районной в городе комиссией прекращается и все подписи избирателей в сданных подписных листах не учитываются при определении результата сбора подписей избирателей в районе, городе, районе в городе.

Проверить достоверность подписей избирателей в подписных листах при необходимости в пятидневный срок могут также областные и Минская городская комиссии по выборам президента.

Сколько подписей подали в ЦИК претенденты в президенты


  • Виктор Бабарико — 365 тысяч подписей;
  • Валерий Цепкало — 160 тысяч подписей;
  • Светлана Тихановская — более 100 тысяч подписей;
  • Анна Канопацкая — 110 тысяч подписей;
  • Андрей Дмитриев — 107 тысяч подписей;
  • Сергей Черечень — 106 тысяч подписей.

О том, сколько сдал в комиссии подписей Александр Лукашенко, не сообщалось, но собрал он, по словам руководителя инициативной группы, порядка 2 миллионов подписей.

Что будет дальше?

Вечером 30 июня ЦИК планирует объявить количество принятых подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Те претенденты, чьи 100 тысяч подписей будут признаны действительными и к чьим документам у ЦИК не будет вопросов, будут зарегистрированы кандидатами в президенты. Документы на регистрацию кандидатом в президенты можно подавать до 4 июля включительно. Регистрация пройдет с 5 по 14 июля.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Угадайте, у кого из кандидатов самый маленький процент забракованных подписей.
 
Новости дня
Новости разные
 
ВС отменил смертный приговор одному из осужденных за убийство стариков под Слуцком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика