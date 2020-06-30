В Могилеве проверили подписи за выдвижение кандидатов в президенты. Проблемы - у Бабарико и Цепкало

Источник материала: Tut.by

В Могилеве территориальные избирательные комиссии завершили проверки подписных листов, сданных за выдвижение кандидатов в президенты. Лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна» публикует интересные цифры и факты о том, как проверяли подписи в областном центре.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Могилеве работают три районные комиссии по выборам президента — 2020: Ленинская, Октябрьская и Могилевская. Последняя, в основном, обслуживает близлежащие к городе деревни, поселки и агрогородки, но размещается физически в черте города.

29 июня в этих комиссиях подвели результаты проверки подписей по выдвижению в кандидаты в президенты. Правозащитники приводят цифры именно по проверенным подписям — как правило, это 21% от общего числа сданных за выдвиженцев.

Согласно ст. 67 Избирательного кодекса, окружные, территориальные избирательные комиссии проверяют достоверность подписей избирателей. При этом должно быть проверено не менее 20% подписей избирателей в подписных листах от количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты. Если количество обнаруженных при проверке недостоверных подписей избирателей составит более 15% от количества проверенных подписей, проводится дополнительная проверка еще 15% подписей избирателей от количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты. В случае если суммарное количество недостоверных подписей избирателей, выявленных при проверках, составит более 15% от общего количества проверенных подписей в подписных листах, дальнейшая проверка подписей в подписных листах прекращается.

Инициативная группа действующего президента Александра Лукашенко в Могилеве сдала более 110 тысяч подписей. В трех комиссиях проверили 21 713 подписей. Из них не признали 172. То есть на основании подписей в одном только Могилеве ЦИК может зарегистрировать действующего главу государства кандидатом в президенты.

С подписями за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало сложнее. У каждого лишь одна из трех комиссий признала подписи достоверными, и то процент недостоверных был близок к грани в 15%.

Могилевская районная комиссия не признала все сданные за них подписи: у обоих претендентов уровень недостоверных сигнатур в подписных листах больше 15%. Причем Могилевский райизбирком определил якобы подделку подписей с помощью заказанной экспертизы. По другим выдвиженцам в этом районе подобной экспертизы не проводилось. У Цепкало недостоверными признали 20 подписей из 129 проверенных, а у Виктора Бабарико — 28 из 177.

Ленинский избирком не будет учитывать сданные подписи за Бабарико (недостоверными признаны 274 подписи из 1766), а Октябрьский — за Цепкало (182 из 1007).

Октябрьская комиссия насчитала, что уровень брака в подписных листах за Бабарико составил 14,8%. Ленинская пришла к выводу, что количество недостоверных подписей у Цепкало составило 13,6%.

В итоге Бабарико потерял в Могилеве более 5,5 тысяч подписей, Цепкало — более 3 тысяч.

В поддержку Светланы Тихановской от Могилева пойдет 5,5 тысяч признанных подписей.

За Андрея Дмитриева из «Говори правду» от областного центра в ЦИК пойдет более 17 тыс. подписей, за Сергея Черечня — почти 20 тысяч, а за экс-депутата Анну Канапацкую — более 5 тысяч.

Интересные моменты

В Ленинской районной комиссии по выборам на заседании заявили, что в поддержку Андрея Дмитриева 6 подписных листов (в каждом по 16 подписей) были просто отпечатаны на принтере.

В комиссиях по верификации подписей работали все те, кто занимался этим и в предыдущие избирательные кампании. Наблюдатели от кампании «Правозащитники за свободные выборы» Алексей Колчин, Борис Бухель и Саша Райкон подавали заявления на то, чтобы присутствовать во время проверки подписей во все три районных избиркома в Могилеве, но получили отказ.

Что известно о забракованных подписях по стране?

Штабу Валерия Цепкало на 12 часов 30 июня известно о 38 тысячах забракованных подписей по всей стране. Это неполные данные.

Штаб Виктора Бабарико заявил, что во всех комиссиях им сообщают, что вывесят всю информацию в течение дня, пока информации нет.

Светлана Тихановская сказала TUT.BY, что пока данных о забракованных подписях у нее нет.

За что вообще могут забраковать подписи?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Согласно ст. 61 Избирательного кодекса недостоверными подписями считаются:

фиктивные подписи (выполненные от имени несуществующих лиц и выдаваемые за действительные);

подписи избирателей, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом;

подписи лиц, не обладающих избирательным правом;

подписи избирателей, указавших в подписном листе данные, не соответствующие действительности;

подписи избирателей, собранные до установленного срока выдвижения кандидатов;

подписи избирателей, если в сведениях о них отсутствуют одно или несколько требуемых настоящим Кодексом данных;

подписи избирателей, если данные о них внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом, а также подписи, даты внесения которых выполнены избирателями несобственноручно;

все подписи избирателей в подписном листе, если подписи собраны лицом, не являющимся членом инициативной группы, или если подписной лист не заверен членом инициативной группы либо заверен другим членом инициативной группы, не собиравшим эти подписи;

подписи избирателей, собранные с нарушением требований части десятой настоящей статьи.

В случае обнаружения нескольких подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются недостоверными.

Если количество обнаруженных при проверке недостоверных подписей избирателей составит более 15% от количества проверенных подписей, проводится дополнительная проверка еще 15% подписей избирателей от количества подписей в подписных листах, сданных в соответствующую комиссию.

В случае, если суммарное количество недостоверных подписей избирателей, выявленных при проверках, составит более 15% от общего количества проверенных подписей в подписных листах, дальнейшая проверка подписей в подписных листах районной, городской, районной в городе комиссией прекращается и все подписи избирателей в сданных подписных листах не учитываются при определении результата сбора подписей избирателей в районе, городе, районе в городе.

Проверить достоверность подписей избирателей в подписных листах при необходимости в пятидневный срок могут также областные и Минская городская комиссии по выборам президента.

Сколько подписей подали в ЦИК претенденты в президенты





Виктор Бабарико — 365 тысяч подписей;

Валерий Цепкало — 160 тысяч подписей;

Светлана Тихановская — более 100 тысяч подписей;

Анна Канопацкая — 110 тысяч подписей;

Андрей Дмитриев — 107 тысяч подписей;

Сергей Черечень — 106 тысяч подписей.

О том, сколько сдал в комиссии подписей Александр Лукашенко, не сообщалось, но собрал он, по словам руководителя инициативной группы, порядка 2 миллионов подписей.

Что будет дальше?

Вечером 30 июня ЦИК планирует объявить количество принятых подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Те претенденты, чьи 100 тысяч подписей будут признаны действительными и к чьим документам у ЦИК не будет вопросов, будут зарегистрированы кандидатами в президенты. Документы на регистрацию кандидатом в президенты можно подавать до 4 июля включительно. Регистрация пройдет с 5 по 14 июля.