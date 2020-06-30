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В Могилеве проверили подписи за выдвижение кандидатов в президенты. Проблемы - у Бабарико и Цепкало
Источник материала: Tut.by
В Могилеве территориальные избирательные комиссии завершили проверки подписных листов, сданных за выдвижение кандидатов в президенты. Лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна»
В Могилеве работают три районные комиссии по выборам президента — 2020: Ленинская, Октябрьская и Могилевская. Последняя, в основном, обслуживает близлежащие к городе деревни, поселки и агрогородки, но размещается физически в черте города.
29 июня в этих комиссиях подвели результаты проверки подписей по выдвижению в кандидаты в президенты. Правозащитники приводят цифры именно по проверенным подписям — как правило, это 21% от общего числа сданных за выдвиженцев.
Инициативная группа действующего президента Александра Лукашенко в Могилеве сдала более 110 тысяч подписей. В трех комиссиях проверили 21 713 подписей. Из них не признали 172. То есть на основании подписей в одном только Могилеве ЦИК может зарегистрировать действующего главу государства кандидатом в президенты.
С подписями за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало сложнее. У каждого лишь одна из трех комиссий признала подписи достоверными, и то процент недостоверных был близок к грани в 15%.
Могилевская районная комиссия не признала все сданные за них подписи: у обоих претендентов уровень недостоверных сигнатур в подписных листах больше 15%. Причем Могилевский райизбирком определил якобы подделку подписей с помощью заказанной экспертизы. По другим выдвиженцам в этом районе подобной экспертизы не проводилось. У Цепкало недостоверными признали 20 подписей из 129 проверенных, а у Виктора Бабарико — 28 из 177.
Ленинский избирком не будет учитывать сданные подписи за Бабарико (недостоверными признаны 274 подписи из 1766), а Октябрьский — за Цепкало (182 из 1007).
Октябрьская комиссия насчитала, что уровень брака в подписных листах за Бабарико составил 14,8%. Ленинская пришла к выводу, что количество недостоверных подписей у Цепкало составило 13,6%.
В итоге Бабарико потерял в Могилеве более 5,5 тысяч подписей, Цепкало — более 3 тысяч.
В поддержку Светланы Тихановской от Могилева пойдет 5,5 тысяч признанных подписей.
За Андрея Дмитриева из «Говори правду» от областного центра в ЦИК пойдет более 17 тыс. подписей, за Сергея Черечня — почти 20 тысяч, а за экс-депутата Анну Канапацкую — более 5 тысяч.
Интересные моменты
Что известно о забракованных подписях по стране?
Штабу Валерия Цепкало на 12 часов 30 июня известно о 38 тысячах забракованных подписей по всей стране. Это неполные данные.
Штаб Виктора Бабарико заявил, что во всех комиссиях им сообщают, что вывесят всю информацию в течение дня, пока информации нет.
Светлана Тихановская сказала TUT.BY, что пока данных о забракованных подписях у нее нет.
За что вообще могут забраковать подписи?
Согласно ст. 61 Избирательного кодекса недостоверными подписями считаются:
В случае обнаружения нескольких подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются недостоверными.
Если количество обнаруженных при проверке недостоверных подписей избирателей составит более 15% от количества проверенных подписей, проводится дополнительная проверка еще 15% подписей избирателей от количества подписей в подписных листах, сданных в соответствующую комиссию.
В случае, если суммарное количество недостоверных подписей избирателей, выявленных при проверках, составит более 15% от общего количества проверенных подписей в подписных листах, дальнейшая проверка подписей в подписных листах районной, городской, районной в городе комиссией прекращается и все подписи избирателей в сданных подписных листах не учитываются при определении результата сбора подписей избирателей в районе, городе, районе в городе.
Проверить достоверность подписей избирателей в подписных листах при необходимости в пятидневный срок могут также областные и Минская городская комиссии по выборам президента.
Сколько подписей подали в ЦИК претенденты в президенты
О том, сколько сдал в комиссии подписей Александр Лукашенко, не сообщалось, но собрал он, по словам руководителя инициативной группы, порядка 2 миллионов подписей.
Что будет дальше?
Вечером 30 июня ЦИК планирует объявить количество принятых подписей за выдвижение кандидатов в президенты.
Те претенденты, чьи 100 тысяч подписей будут признаны действительными и к чьим документам у ЦИК не будет вопросов, будут зарегистрированы кандидатами в президенты. Документы на регистрацию кандидатом в президенты можно подавать до 4 июля включительно. Регистрация пройдет с 5 по 14 июля.
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