С 1 июля введены ограничения максимально допустимой нагрузки на одиночную ось

Источник материала: Горецкий вестник

Согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 июня 2020 г. № 34, с 1 июля по 20 сентября максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 С не должна превышать 6 тонн

Временные ограничения не распространяются на транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие:

— проезд по платным республиканским автомобильным дорогам;

— осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, битумов дорожных, бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, зерна, комбикормов, семян рапса, семенного фонда, молока и молочных продуктов, а также грузов, перевозимых в специализированных грузовых транспортных средствах с изотермическим кузовом (изотермических фургонах, рефрижераторах и цистернах), для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

— перевозки отходов животного происхождения для их утилизации и (или) переработки;

— деятельность по возведению, реконструкции, эксплуатации (содержанию и текущему ремонту), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования;

— перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий;

— перевозки сушенки торфяной;

— колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.

Михаил БУЗЫКИН,

начальник регионального отдела контроля

автомобильного транспорта в г. Кричев