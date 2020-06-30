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Главный тренер СФК «Слуцк» Виталий Павлов покинул клуб
30.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Виталий Геннадьевич Павлов покинул СФК «Слуцк», контракт с клубом расторгнут по соглашению сторон, сообщается на сайте клуба.
Виталий Геннадьевич занимал пост главного тренера с 2017 года, под его руководством «Слуцк» в этом же году достиг пока наивысшего результата - 7 место в высшей лиге.
В апреле 2020 года Павлов признан АБФФ лучшим тренером месяца.
Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер Александр Николаевич Кончиц.
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Виталий Геннадьевич занимал пост главного тренера с 2017 года, под его руководством «Слуцк» в этом же году достиг пока наивысшего результата - 7 место в высшей лиге.
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