Быстренько забЫли на минутку о политике. Любуемся дачной красотой – самое время

Источник материала: Виртуальный Брест

Как написал мой знакомый поэт: «Июль макушка лета…». Уже завтра начинается, и всё по кумполу, не успеешь оглянуться и лето прошло.





Шикарно цветёт артишок, его фиолетовые цветы радуют глаз. Кушать его шишки мы не стали, пускай растут – экзотика. Впрочем, в детстве обожал кусты чертополоха. Цветочки похожие на французского друга. Если нарвать колючек, можно было покидать их в друзей, они хорошо прилипали к одежде. Не было у нас в своё время пейнтбола.





Вечером на даче благодать – тишина, закаты дивные, лягушки поют. К миске, где кормим кошек, в темноте наведываются ёжики. Колючие гости являются помощниками в борьбе с вредителями. Они с удовольствием откушают десерт из слизней, ос и даже мышей.





Таких полезных животных всегда хочется отблагодарить, и им ставят мисочку с коровьим молоком. Ёжики с удовольствием его пьют, им нравится вкус молока и людям кажется, что они сделали доброе дело.





Но не все знают, что ежи не в состоянии усвоить лактозу, которая содержится в молоке. Из-за чего у них начинается расстройство желудка, иногда такое сильное, что животное просто-напросто может погибнуть. Поэтому вместо молока им лучше положить кусочек мясца или насыпать в миску сухого кошачьего корма.