ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Быстренько забЫли на минутку о политике. Любуемся дачной красотой – самое время

30.06.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Как написал мой знакомый поэт: «Июль макушка лета…». Уже завтра начинается, и всё по кумполу, не успеешь оглянуться и лето прошло.

Быстренько забЫли на минутку о политике. Любуемся дачной красотой – самое время

Шикарно цветёт артишок, его фиолетовые цветы радуют глаз. Кушать его шишки мы не стали, пускай растут – экзотика. Впрочем, в детстве обожал кусты чертополоха. Цветочки похожие на французского друга. Если нарвать колючек, можно было покидать их в друзей, они хорошо прилипали к одежде. Не было у нас в своё время пейнтбола.

Быстренько забЫли на минутку о политике. Любуемся дачной красотой – самое время

Вечером на даче благодать – тишина, закаты дивные, лягушки поют. К миске, где кормим кошек, в темноте наведываются ёжики. Колючие гости являются помощниками в борьбе с вредителями. Они с удовольствием откушают десерт из слизней, ос и даже мышей.

Быстренько забЫли на минутку о политике. Любуемся дачной красотой – самое время

Таких полезных животных всегда хочется отблагодарить, и им ставят мисочку с коровьим молоком. Ёжики с удовольствием его пьют, им нравится вкус молока и людям кажется, что они сделали доброе дело.

Быстренько забЫли на минутку о политике. Любуемся дачной красотой – самое время

Но не все знают, что ежи не в состоянии усвоить лактозу, которая содержится в молоке. Из-за чего у них начинается расстройство желудка, иногда такое сильное, что животное просто-напросто может погибнуть. Поэтому вместо молока им лучше положить кусочек мясца или насыпать в миску сухого кошачьего корма.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Как написал мой знакомый поэт: «Июль макушка лета…». Уже завтра начинается, и всё по кумполу, не успеешь оглянуться и лето прошло. Шикарно цветёт артишок, его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшие выпускники академии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика