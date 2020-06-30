Брестчане запускают конкурс по улучшению города. Самые крутые идеи реализуют к концу года

Источник материала: Виртуальный Брест

Помните мы писали, что Агентство регионального развития «Дзедзіч» запускает конкурс городских идей? Так вот ребята начинают собирать заявки. Особых критериев нет: главное – желание улучшить город с помощью крутых идей и проектов.





Напомните, что за конкурс?

Regeneration — конкурс городских идей от команды АРР «Дзедзіч». Цель ребят – обновить Брест после пандемии с помощью классных идей от горожан. Суть проекта: месяц ребята собирают от брестчан предложения по улучшению города. Это может быть благоустройство двора, фестиваль, новое культурное пространство или волонтёрская инициатива.

После этого отбирают 25 лучших идей, авторы которых готовят полноценные проектные заявки. На публичной презентации авторы 7-10 лучших проектов получат деньги и реализуют свои идеи в сентябре-ноябре 2020 года с помощью спонсоров, городских властей и менторов. Кстати, подавать заявку можно командой от 1 до 3 человек.

Только 7-10 проектов? А почему не больше?

Все зависит от количества бизнес-партнеров. Сейчас конкурс решили поддержать 7 спонсоров (позже расскажем вам о них). Правовое сопровождение конкурса осуществляет “Юридическое бюро Олега Панина”. Организаторы продолжают искать спонсоров и приглашают поучаствовать в проекте. Писать/звонить сюда: +375298010147 (Telegram, Viber).

Понятно. А что будет, если мой проект попадет в 25 лучших?

Крутые тренеры из Беларуси познакомят вас с основами проектного менеджмента. Они же расскажут, как креативно подготовить свою идею к публичной презентации с помощью современных мультимедийных средств. Ну а после обучения вы покажете свою презентацию жюри, куда войдут представители общественных организаций, местных органов власти, бизнеса и СМИ.

Получается, человек подает идею, а ему дают деньги на ее реализацию?

Все верно. Если проект попадает в десятку лучших, его реализуют с помощью денег спонсоров. Бюджет проекта не должен превышать 1000 рублей. При этом ребята ждут идеи в том числе и от людей, которые никак раньше не были связаны с активизмом. Городу нужны свежие идеи и новый взгляд на его развитие.

Бояться ответственности не нужно. Новичкам будут помогать менторы из брестских общественных организаций. Городские власти помогут согласовать проект, а организаторы поддержат консультацией.

Хорошо, а какие идеи ждут?

Как мы уже сказали, жестких критериев для заявок нет. Ребятам не важен ваш возраст и опыт, главное – крутые предложения. Вот на какие темы можно подавать заявки:

· Культура и искусство;

· Экология и зоозащита;

· Неформальное образование;

· Инфраструктура города и урбанистика;

· Волонтёрство;

· Возможности для сообществ;

· IT.

А в каком виде присылать идеи?

Форма заявки очень простая . Это предварительный отбор, от вас не ждут расписанных проектов и презентаций. Главное – четко и ясно расписать свое крутое предложение. Дедлайн приёма заявок - 28 июля.

Хорошо. А если что-то надо уточнить, кого можно спросить?

На любые доп. вопросы можно получить ответ тут: +375298010147 (Telegram, Viber), либо на почту: dzedzich.video@gmail.com

С текстом Положения о конкурсе городских идей «Regeneration» можно познакомиться тут.

Все мероприятия в рамках Конкурса городских идей “Regeneration» будут проводиться в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.