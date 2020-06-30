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Лучшие выпускники академии

30.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


По ходатайству профкома студентов за проявленную склонность к научным исследованиям, активную и плодотворную общественную работу при хорошей и отличной успеваемости на протяжении учебы в УО «БГСХА» приказом ректора семи выпускникам трех факультетов присвоено звание «Лучший выпускник 2020 года». Накануне вручения дипломов о высшем образовании состоялась их встреча с руководством академии

Лучшие выпускники академии

Ректор вуза Виталий Великанов поблагодарил студентов за их стремление к получению новых знаний и умений, за активное участие в научной и общественной деятельности. С пожеланиями не останавливаться на достигнутом, а также добра, счастья, трудовых успехов Виталий Викторович торжественно вручил Почетные дипломы «Лучший выпускник БГСХА». Такой высокой награды удостоены Ирина Костюченко, Елена Полтарухина и Евгений Горовец (факультет бизнеса и права), Владислав Демиденко и Вероника Трубкина (ФБУ), Константин Жевнерович и Владислав Кунцевич (экфак).

Председатель профкома студентов вручил каждому из них красные ленты с соответствующей надписью. Они, как и дипломы, будут хорошим напоминанием о ярких и насыщенных годах учебы в старейшем вузе страны. Звание «Лучший выпускник» подкреплено также существенной надбавкой к стипендии.

Виталий СИДЮК,
председатель профкома студентов УО «БГСХА»


 
 
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По ходатайству профкома студентов за проявленную склонность к научным исследованиям, активную и плодотворную общественную работу при хорошей и отличной...
 
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