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Анатолий Лис обратил внимание аграриев на качество предстоящей уборки зерна

30.06.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вопросы качества являются главными в предстоящей уборке зерновых культур. Об этом заявил сегодня на заседании Брестского облисполкома его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лис обратил внимание аграриев на качество предстоящей уборки зерна

"В первую очередь необходимо сконцентрироваться на качестве уборки зерна, в том числе рапса. Его цена, я думаю, будет не ниже прошлогодней - в районе Br740 за тонну. Поэтому представьте, сколько денег мы теряем при некачественной уборке. Комбайны должны быть подготовлены идеально, и не старые, а новые, с приставками. Точно так же по зерну. У нас большая плотность скота, птицы, поэтому зерно нужно. Качество и еще раз качество - обращаю на это внимание", - подчеркнул губернатор.

Участники заседания обсудили готовность сельскохозяйственных организаций области к уборке зерновых. В этом году в регионе зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади в 344 тыс. га. В том числе рапс занимает 59 тыс. га - почти на 6 тыс. га больше прошлогоднего. В уборке планируется задействовать 1414 зерноуборочных комбайнов, их готовность составляет 95%. Необходимо отремонтировать еще 72 комбайна - больше всего в Каменецком (10) и Ивацевичском (7) районах.

Средняя нагрузка на одну машину составляет 244 га. Выше этого нагрузка на комбайн в Ганцевичском (300 га), Барановичском (288 га), Лунинецком (261 га), Пинском (260 га) районах. К началу кампании в регион уже поступили 20 новых зерноуборочных комбайнов, на подходе еще шесть.

"К уборке озимой сурепицы и озимого ячменя мы уже приступили. Скоро приступим к уборке озимого рапса. С имеющейся техникой его можно убрать в недельный срок. Массовую уборку зерновых начнем в зависимости от погодных условий, ориентировочно через 10-12 дней. Поэтому у нас крайне мало времени, чтобы подготовить оставшуюся часть техники и зерноуборочных комбайнов", - обратил внимание председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Бартош.

Для перевозки зерна планируется задействовать 1420 автомобилей. В то же время городские организации Бреста просят оказать помощь хозяйствам Дрогичинского и Малоритского районов, дополнительно выделив им по десять единиц автотранспорта и по два погрузчика. Барановичский райисполком просит выделить для Ганцевичского и Ляховичского районов по пять единиц автотранспорта и одному погрузчику.

На период уборки хозяйства обеспечены кадрами. Дополнительно с других работ и сторонних организаций планируется привлечь 635 комбайнеров.

К уборке готовы 96% зерносушильных комплексов. На этой неделе должна быть завершена работа по подготовке складских помещений.

Для уборочных работ хозяйствам потребуется 46,3 тыс. т дизельного топлива и 3,3 тыс. т бензина. С учетом выделения области товарного кредита в объеме 13,5 тыс. т, а также собственных средств сельхозпредприятий и льготных кредитов вопрос обеспеченности ГСМ можно считать решенным.

 
Теги: Брест
 
 
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  Вопросы качества являются главными в предстоящей уборке зерновых культур. Об этом заявил сегодня на заседании Брестского облисполкома его председатель...
 
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