Анатолий Лис обратил внимание аграриев на качество предстоящей уборки зерна

Источник материала: Виртуальный Брест

Вопросы качества являются главными в предстоящей уборке зерновых культур. Об этом заявил сегодня на заседании Брестского облисполкома его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.





"В первую очередь необходимо сконцентрироваться на качестве уборки зерна, в том числе рапса. Его цена, я думаю, будет не ниже прошлогодней - в районе Br740 за тонну. Поэтому представьте, сколько денег мы теряем при некачественной уборке. Комбайны должны быть подготовлены идеально, и не старые, а новые, с приставками. Точно так же по зерну. У нас большая плотность скота, птицы, поэтому зерно нужно. Качество и еще раз качество - обращаю на это внимание", - подчеркнул губернатор.

Участники заседания обсудили готовность сельскохозяйственных организаций области к уборке зерновых. В этом году в регионе зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади в 344 тыс. га. В том числе рапс занимает 59 тыс. га - почти на 6 тыс. га больше прошлогоднего. В уборке планируется задействовать 1414 зерноуборочных комбайнов, их готовность составляет 95%. Необходимо отремонтировать еще 72 комбайна - больше всего в Каменецком (10) и Ивацевичском (7) районах.

Средняя нагрузка на одну машину составляет 244 га. Выше этого нагрузка на комбайн в Ганцевичском (300 га), Барановичском (288 га), Лунинецком (261 га), Пинском (260 га) районах. К началу кампании в регион уже поступили 20 новых зерноуборочных комбайнов, на подходе еще шесть.

"К уборке озимой сурепицы и озимого ячменя мы уже приступили. Скоро приступим к уборке озимого рапса. С имеющейся техникой его можно убрать в недельный срок. Массовую уборку зерновых начнем в зависимости от погодных условий, ориентировочно через 10-12 дней. Поэтому у нас крайне мало времени, чтобы подготовить оставшуюся часть техники и зерноуборочных комбайнов", - обратил внимание председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Бартош.

Для перевозки зерна планируется задействовать 1420 автомобилей. В то же время городские организации Бреста просят оказать помощь хозяйствам Дрогичинского и Малоритского районов, дополнительно выделив им по десять единиц автотранспорта и по два погрузчика. Барановичский райисполком просит выделить для Ганцевичского и Ляховичского районов по пять единиц автотранспорта и одному погрузчику.

На период уборки хозяйства обеспечены кадрами. Дополнительно с других работ и сторонних организаций планируется привлечь 635 комбайнеров.

К уборке готовы 96% зерносушильных комплексов. На этой неделе должна быть завершена работа по подготовке складских помещений.

Для уборочных работ хозяйствам потребуется 46,3 тыс. т дизельного топлива и 3,3 тыс. т бензина. С учетом выделения области товарного кредита в объеме 13,5 тыс. т, а также собственных средств сельхозпредприятий и льготных кредитов вопрос обеспеченности ГСМ можно считать решенным.