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Как защитить урожай ягод от птиц. Способы борьбы с пернатыми, которые работают
Источник материала: Tut.by
В садах начала созревать черешня, и у многих дачников встал вопрос — как защитить деревья от птиц и сохранить урожай ягод. О способах борьбы с пернатыми рассказал Олег Буйновский, агроном «Сады Беларуси», специалист по садоводству.
Самая топовая культура, которая повреждается скворцами и другими птицами — это черешня. На втором месте — клубника.
Многие дачники даже идут на крайние меры и спиливают черешню, потому что не выдерживают конкуренции с птицами, не успевают снять урожай. Но бороться с нашествием пернатых можно, и есть несколько работающих способов.
Лучшие способы борьбы с птицами
Самый эффективный — это укрытие дерева сеткой. За всю свою практику ничего лучше я не видел, и если к вам прилетели не наглые скворцы, то вы сохраните процентов 80−90 своего урожая.
Укрывать деревья сеткой надо тогда, когда началось созревание плодов, то есть ягоды приобретают сортовую окраску, которая должна быть у данного дерева.
Сетку можно купить в любом садовом центре, отдельные производители ее так и называют «Сетка от птиц».
Второй способ, который работает — посадка сортов черешни с разными сроками созревания. Это растягивает волну нашествия и дает надежду, что скворцы переключатся на другую кормовую базу и вам что-то да останется.
Все остальные мероприятия считаю второстепенными и не дающими таких хороших результатов, как первые два.
Дополнительные способы отпугивания птиц
Среди дачников есть мнение, что желтые сорта черешни птицы не так любят как красные. Якобы желтые плоды пернатые считают не дозрелыми и не трогают их. Но знаю о случаях, когда желтую ягоду птицы съедали подчистую.
Еще садоводы говорят, что хорошо иметь зловредного кота. Это хорошо работает, если кот будет охотиться на птиц.
В садах часто ставят емкости с водой, чтобы скворцы могли ее пить. Черешня сочная, и считается, что поедая ее птицы ищут источник влаги. Им и сладко, и вкусно, и водянисто. Но и этот способ не панацея.
Другие методы — отпугивающие. На деревьях развешивают ленточки от старых кассет, пакеты, компьютерные диски. Может против какой-то непуганой птицы это и сработает, но только как разовая акция.
Более современные методы — это звуковые электронные отпугиватели, которые в записи воспроизводят крики хищных птиц. Но не слышал, чтобы эти средства давали какие-то результаты.
Ну, и самые необычные методы отпугивания пернатых вредителей — развешивание лука и других репеллентов с неприятными для птиц запахами. А еще на заре 90-х люди баловались «воздушкой».
Я же рекомендую обматывать деревья сеткой и сажать сорта черешни с разными сроками созревания.
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Эксперт назвал самые эффективные способы борьбы с птицами.
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