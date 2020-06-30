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Как защитить урожай ягод от птиц. Способы борьбы с пернатыми, которые работают

30.06.2020 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В садах начала созревать черешня, и у многих дачников встал вопрос — как защитить деревья от птиц и сохранить урожай ягод. О способах борьбы с пернатыми рассказал Олег Буйновский, агроном «Сады Беларуси», специалист по садоводству.


Фото с сайта pixabay.com

Самая топовая культура, которая повреждается скворцами и другими птицами — это черешня. На втором месте — клубника.

Многие дачники даже идут на крайние меры и спиливают черешню, потому что не выдерживают конкуренции с птицами, не успевают снять урожай. Но бороться с нашествием пернатых можно, и есть несколько работающих способов.

Лучшие способы борьбы с птицами

Самый эффективный — это укрытие дерева сеткой. За всю свою практику ничего лучше я не видел, и если к вам прилетели не наглые скворцы, то вы сохраните процентов 80−90 своего урожая.

Укрывать деревья сеткой надо тогда, когда началось созревание плодов, то есть ягоды приобретают сортовую окраску, которая должна быть у данного дерева.

Сетку можно купить в любом садовом центре, отдельные производители ее так и называют «Сетка от птиц».

Второй способ, который работает — посадка сортов черешни с разными сроками созревания. Это растягивает волну нашествия и дает надежду, что скворцы переключатся на другую кормовую базу и вам что-то да останется.

Все остальные мероприятия считаю второстепенными и не дающими таких хороших результатов, как первые два.


Фото с сайта pixabay.com

Дополнительные способы отпугивания птиц

Среди дачников есть мнение, что желтые сорта черешни птицы не так любят как красные. Якобы желтые плоды пернатые считают не дозрелыми и не трогают их. Но знаю о случаях, когда желтую ягоду птицы съедали подчистую.

Еще садоводы говорят, что хорошо иметь зловредного кота. Это хорошо работает, если кот будет охотиться на птиц.

В садах часто ставят емкости с водой, чтобы скворцы могли ее пить. Черешня сочная, и считается, что поедая ее птицы ищут источник влаги. Им и сладко, и вкусно, и водянисто. Но и этот способ не панацея.

Другие методы — отпугивающие. На деревьях развешивают ленточки от старых кассет, пакеты, компьютерные диски. Может против какой-то непуганой птицы это и сработает, но только как разовая акция.

Более современные методы — это звуковые электронные отпугиватели, которые в записи воспроизводят крики хищных птиц. Но не слышал, чтобы эти средства давали какие-то результаты.

Ну, и самые необычные методы отпугивания пернатых вредителей — развешивание лука и других репеллентов с неприятными для птиц запахами. А еще на заре 90-х люди баловались «воздушкой».

Я же рекомендую обматывать деревья сеткой и сажать сорта черешни с разными сроками созревания.

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