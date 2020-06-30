Криштиану Роналду показал новую прическу, но фанаты ее раскритиковали (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Известный футболист Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в Instagram новое фото, вызвавшее у фанатов бурную реакцию.

На снимке Роналду сфотографировался со своим партнером по команде Хуаном Куадрадо. Как выяснилось, знаменитый футболист решил создать кудри, как у друга, но столкнулся с резкой критикой своих фанатов. Роналду предстал перед подписчиками с выбритыми висками и зачесанными вверх кудряшками.





Рядом с фото нападающий туринского «Ювентуса» написал: «Что думаете о моей попытке выглядеть, как мой братишка?».

За 20 часов фото набрало почти 9 миллионов «лайков».

Многие оставили в качестве комментария плачущие от смеха смайлики. Хотя есть и самые преданные фанаты, которые похвалили новый образ.

Фото Instagram

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